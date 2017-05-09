فرنسا إلي الأمام .. بقلم: غالب طيفور

من الصعب أن تعبر عن ما ينتابك وأنت تشاهد ذلك الحدث العالمي والمساجلة المتطورة التي تتحدث عنها صناديق الإقتراع الفرنسية ، وهذا الفوز الكاسح لزعيم حركة ( إلي الأمام) إيمانويل ماكرون علي زعيمة (الجبهة الوطنية) مارين لوبان ، ومدي المشاعر التي غزتنا ونحن نتابع بشغف ، وتوجس ، وإندهاش وغيرة لذلك الحدث الذي الجمنا وجعل الجالسين جميعا مشدوهين جراء السلاسة في التعامل والسرعة في الاداء ، والتنظيم المكنيكي ، الذي بين مدى التشبع الديمقراطي الذي وصلت اليه هذه الدولة ، والخبرة العملية في تقبل الإنتصار والهزيمة ، وكنا نحسب هذه الاشياء في أوطاننا مجرد ادعاءات فارغة وفرقعات اعلامية مزينة ، وتميثل ادوار لحقائق معدومة ، ولكن ساقتنا الاقدار لنري بأم اعيننا ، وعيانا" بيانا" ، ذاك التقدم العقلي والفكري للمواطنين الفرنسين الذين سبقوا تطورهم التكنلوجي والعمراني بمراحل ، وكيف انبري الزعيم صاحب حركة (إلي الأمام) "إيمانويل ماكرون" ليعتلي منصب رئيس الجمهورية بنسبة تخطت 65 بالمئة ليخلف بذلك الرئيس الاشتراكي (فرانسوا هولاند) . ومثلت هذه الانتخابات اختبارا مهما للديمقراطية الفرنسية إثر وصول مرشحة "الجبهة الوطنية" المتطرفة (مارين لوبان) إلى الدورة الثانية .كما كشفت النتائج أن نسبة الإمتناع عن التصويت بلغت رقما قياسيا وصل إلى (25,3%) ليشكل الفرنسيين مفهوما" توعويا" ويهزموا العنصرية البغيضة ويرفضوا التطرف ، وينادوا بالوحدة الاوربية ، ليشكلوا عقدا" ووشاحا" لمعني التسامي ، فشكلوا درعا" للحفاظ علي وطنهم الذي اصبح خالي من الأمراض التي عصفت بالدول النامية ، ويوضحوا أحقيتهم في التقدم الفكري والعلمي . لتنطلق إحتفالات الشعب الفرنسي صاخبة تخلو من التكسير والتدمير الذي تعودنا عليه في أوطاننا تعبيرا" عن الإنتصار !! ويتهكم الوافدين السودانين من حكومتهم التي تبين أن الرئيس الفرنسي الجديد عندما كان يدرس في الصف الرابع أو الخامس بمرحلة الأساس ، استلب السلطة (البشير) في بلادنا وها هو الرئيس الفرنسي يكبر ويتدرج حتي يصبح رئيسا" والبشير ومنسوبيه علي سدة الحكم !!. كثيرون من الوافدين واللاجئين أبدوا مخاوفهم من انتصار المتطرفة اليمينية (ماري لوبين) لدرجة انهم جهزوا حقائبهم لمغادرة فرنسا نسبة للسياسات التي سوف تنتهجها ، والتصريحات التي اطلقتها وروح العداء التي اتسمت بها ، وخاصة وتهديدها بتفتيت البلاد تحت دعوى الحفاظ على نقاء فرنسا وبقاء فرنسا للفرنسيين ، وكذلك إطروحتها الخروج من مشروع الاتحاد الأوروبي ، وعملته (اليورو) وتطبيق السياسات الاحمائية التي عفى عليها الزمن . ورغم ان بعض المواطنين لايؤمنون بافكار (إيمانويل ماكرون) ولكنهم يجدون فيه الخلاص من المتطرفة اليمينة (مارين لوبان) التي من الممكن ان تجر البلاد الي عنصرية وإنفصال وهم في غني عن تغيير وتيرة حياتهم التي تجانست مع واقعهم . ويبقي السؤال الذي يراود الكثيرين ان هنالك نسبة عالية من الفرنسين كانت تقف مع المرشحة اليمينية المتطرفة وهذا ما منحها تجاوبا" وانتصارا" نسبي يعد كبيرا ، فهل يواصل هذا التجاوب في تزايد ام تطغي عليه روح التسامح والتعايش ويخبؤ وينطفي ؟! . التهاني للرئيس الفرنسي الجديد (إيمانويل ماكرون) وهو يتولى دفة قيادة دولة عظمي وعمره لم يتجاوز (39) عاما . وحظا" أوفر (مارين لوبان) ، التي اسقطت الكرة رقم (8) في لعبة البلياردو قبل ان تنتهي الجولة ... و(إلى الأمام) فرنسا... عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.