توضيح .. بقلم: م. معاش مصطفى عبده داؤودعلي

في مقالي السابق بتاريخ 28/4 في جريدتي الميدان والأيام وفي الإسفير بعنوان حلايب ونتؤ حلفا من جديد .
وصلتني بعض الإستفسارات من القراء عن نتؤ حلفا 1- نتؤ حلفا في شكل لسان يمتد شمالا من خط 22عرض شمال مارا بجبل الصحابة وطوله يقارب 40 كيلو متر إلى حدود فرص شرق وغرب وأدند ان بالشرق وبلانه بالغرب بمصر . 2- تضم تلك المنطقة 6 عموديات ومشيخة ،عمودية إشكيت ودبيرة وسرة شرق وفرص شرق وبالغرب المشيخة الشمالية لأرقين وعمودية سرة غرب وفرص غرب . 3- المنطقة مغمورة ببحيرة السد العالى منذ 1964 وكذلك كل المنطقة النوبية من أسوان إلى دال طولها 537 كيلو متر 4- كل سكان تلك المنطقة هجروا قسرا لمنطقة حلفا الجديدة ضمن من هجر ويسكنون في قرى 1،2،3،4،5،6،7،9،33،12،13،وجزء من قرية 14 هذا ما وجب توضيحه وشكراً لإهتمام القراء. م. معاش مصطفى عبده داؤودعلي 6/5/2017
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