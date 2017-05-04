حتى يعرف المصريين (الطفا النور منو)؟ .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى
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(1)
اثنان يجب أن تضحك عليهما قبل أن يضحكا عليك.الحكومة والمصائب. (2) جميل جداً ان يعلن وزير الخارجية الاستاذ الدكتور ابراهيم غندور.عن المعاملة بالمثل مع دولة مصر.فاذا أرجعت مصر.مواطناً سودانياً.فان السودان سيقوم بارجاع مواطنا مصريا.ولكن الاجمل أن نستخدم فقه(المكر والخديعة والحرب)والزيادة فاذا ارجعت الحكومة المصرية مواطنا سودانياً واحداً.فعلينا أن نرجع لهم عشرة مواطنين. مصريين..حتى يعرف المصريين (حاجه)او يعرفوا(الطفا النور منو)! (3) وبعد مائة يوماً من حكم الرئيس الامريكى(الثور فى مستودع الخزف)ترامب. قال هذا الترامب(إن المعارك الكبيرة لم تبدأ بعد)يعنى ضرب سوريا وأم القنابل.كانت مناظر.والفليم لسع مابدأ.فهل سيستمر هذا (الترامب) فى حكم امريكا.ومن بعدها تدمير العالم؟ (4) ونقول للاستاذ معتز موسى وزير المواد المائية والرى والكهرباء. مقرون القول للدكتورة تابيتا بطرس وزيرة الدولة بذات الوزارة. بدلاً من أن تخرجوا الى الناس وتحدثوهم عن (الامانى العذبة) التى تتراقص حيلكم فقط.(ولا نراها نحن)نقول لكم أخرجوا الى الناس وقولوا لهم الحقيقة.ان كمية الكهرباء بالسودان لا تكفى الجميع.لذلك تشهد كثير من مدن السودان.قطوعات نهارية ومسائية غير مبرجة. والى متى تظلون ترفعون الشعار الكاذب(كل الاوضاع تمام)؟ (5) نحن قوم نأكل ولا نسأل الأكل دا مصنوع من شنو؟حتى إذا شبعنا نقلونا مباشرة الى غرفة العناية المركزة.بالمناسبة هل هولاء الاجانب الذين يقدمون لنا الوجبات السريعة والبطئية والخفيفة والثقيلة.هل لديهم رخص صحية؟هل تم الكشف عليهم .فاثبت الكشف أنهم لا يحملون اى امراض؟ام نحن مجاملون حتى ولو على حساب صحتنا؟ (6) والدكتور على الحاج.وبكل طيبة.يقول لنا إن مشاركتهم فى حكومة الوفاق الوطنى.ستكون مشاركة رمزية!!مين رمزية دى؟أظنها تومة رمزى!!ونقول لك ياحاج.نحن (فارات وداقسين)ولكننا لسنا (فارات بقنابير وطراطير)وهل يعقل مثلا.أنك دكتور على(دعك من الاستاذ كمال عمر وجعجعته.وانهم لن يشاركوا فى حكومة الوفاق الوطنى إلا بعد إجازة ورقة الحريات)تترك كل المانيا بقضها وقضيضها.وتكلف نفسك فوق طاقتها.وتأتى لتشارك فى الحكومة مشاركة رمزية؟فيا دكتور قل لنا كلام غير دا.وهل كل (الجوطة والكواريك والعنتريات والغبار والاتربة التى كان يثيرها زولكم كمال عمر وخياراتكم المفتوحة)كانت من اجل عيون(رمزية)؟غايتو مبروووك عليكم رمزية!!ملحوظة/لو كان الشيخ فلان حيا.ماوسعه إلا إتباع مخرجات الحوار الوطنى.وإتباع ما يقوله المؤتمر الوطنى. (7) إن من يؤمن بان قلمه خلق ليدافع عن الحق,وينصر المظلوم.ويردع الظالم ويُعرى الفساد من ورقة التوت.فيجب على ذلك القلم ان لا يخاف بخساً او رهقا. ولا يحزن لمنع او إيقاف.واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج والاستاذ عثمان شبونة وعجل لهما بالنصر وبالفرج.ورددهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين.
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