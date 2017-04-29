كدى أسأل السواق!! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

والصحاب بالجنب يسألنى.هل نحن ذاهبون الى حكومة وفاق وطنى ام ذاهبون الى خلافات وإنشقاقات جديدة؟فقلت له والله ماعارف. لكن كدى اسأل السواق!! (2) السلم التعليمى القديم.صعد بالكثيرين مكانا عليا.ولكن سلم هذه الايام. يصعب ركوبه. (3) معلوم أن المكياج.هو ليس عملية تجميلية.وإنما هو محاولة إخفاء بعض العيوب بالوجه وبالبشرة.ولكن المذيعة الفضائية فلانة.اوالفنانة الغبيانه. والتى تضع على وجهها كيلو ونص مكياج.إنك بذلك زدتى العيوب عيبا. (4) وزرقاء اليمامة.بعد أن طلبت.منى أشعال الشيشة.سألتها ياحاجه زرقاء ماذا ترين فى الافق السياسى السودانى؟فقالت أرى شجر يطير.فقلت لها أيطير الشجر؟وبعد أن (جرت)نفساً عميقاً.من الشيشة.ثم نفخت الدخان فى وجهى.قالت شجر من كبار السياسين سيطير من حكومة الوفاق الوطنى. ثم دعت إن شاء الله يطير مايرك! (5) الشاعر فى بلادى.مهما طالت هامته.وإرتفعت مكانته.فان لا احد سينصفه. وهل أنصفوا شاعرنا الكبير محمد المهدى المجذوب.الذى إنتهى به المقام. مُراقباً للحسابات باحدى دواوين الحكومة؟..ولكن رغم الاجحاف والظلم. يظل اغلبية السودانين يقرضون الشعر.ويتكاثرون. (6) هل أنت مُشتاق لاى حاجه.؟قول ماتخجل.ولو مُشتاق للبنت الامورة الوسيمة الحرية.أكيد ستهرم قبل أن تتمكن من إقامة علاقة شريفة وشريعية معها. وبموافقة دول العالم.ولو مُشتاق لاختها الديمقراطية.ستمرضك الشمولية سنينا وسنينا وقد تموت بشوقك.ولو أنت مُشتاق تشوف الشفافية.وخليك ودناس وسترى الشفافية فى اغلبية ازياء نون النسوة.الازياء الشفافة الوصافة.ولو انت مُشتاق للقمة هنية واختها لذيذة.وعيب عليك ..خلى اسيادك يشبعوا أولا.وبعدين الاكل الدسم فيه الامراض.وأنت طبعاً ماناقص امراض.يكفيك امراض الملاريا والاسهالات المائية والسرطانات والفشل الكلوى.ولو أنت مُشتاق ايام زمان ترجع. قول للزمان ارجع.وأكيد أن الزمان (اداك الطرشا)ومضى فى حال سبيله. (7) الشخصيات القومية والاخرى التى شاركت فى الحوار الوطنى عبر أحزابها او حركاتها المسلحة.ولم تجد هذه الشخصيات مكاناً شاغراً (كل الحتات شغلوها)فى حكومة الوفاق الوطنى.علينا أن نساعدهم فى العلاج النفسى(بالكلام الكتير وليس باعطائهم الادوية المهدئة او حتى شرز بالكهرباء)ونحاول أن نقنعهم بان مشاركتهم فى الحوار الوطنى(خير لهم من حمر النعم)وتشريفكم للحوار أكبر مكسب من اى منصب(والمناصب زائلة)ونقول لهم.ظهوركم على الفضائيات والصحف والصور السيلفى مع رجال ونساء المؤتمر الوطنى.او حتى مع بعضكم البعض.أثلجت صدورنا.وزادتنا غبطة وسروراً وإنشراحاً.مع الامنيات لكم بالظهور فى حكومات قادمات. (8) كنت اظن بان محاكم التفتيش.قد إنقرضت منذ قرون طويلة.ولكن بعض الجهات. تصر على إعادتها وبعثها من جديد.فاصبحت تلك الجهات تتدخل فى كل صغيرة وكبيرة.وتمنع وتمنح.وتعطى وتحرم.فهى الناهى والامر.ولكن الى متى؟واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج والاستاذ عثمان شبونة وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين.
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