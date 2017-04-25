اللصوص يمكنك التعلم منهم! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

علينا أن نتسلح بقوة عزيمة. وصبر اللصوص.وأخر مفتاح مع اللص.ربما فتح له الخزنة.أو باب السيارة.او..او ..وحتى اللصوص يُمكنك التعلم منهم. (2) أخطر الاضرار التى تصيب دول العالم الثالث.بعد الكوارث الطبيعية.هى الحكم الشمولى.بل وأحياناً نجد أن الحكم الشمولى يتفوق على الكوراث الطبيعية من فيضانات وسيول وامطار وبراكين وزلازل ومجاعات وأمراض ويائية. (3) الراقص(ذكراً او أنثى او بين بين)فى حفلات هذا الزمان.تجده كالكلب إن تحمل عليه يلهث.وإن تتركه يلهث.فالجميع تجدهم.شغالين(ها.ها.ها) وتشعر وكأن الجميع مصابين (بهوهوة جماعية)وفساد الذوق يبدأ من الاذنين ثم ينتقل عبر الرزاز المًتطاير وغًثاء المؤدين الى باقى أعضاء الجسم. ومن لا يعرف كيف يستمع.لا يعرف كيف يرقص! (4) ربما لا نُعلق آمالاً عريضة أو رفيعة.على حكومة الوفاق الوطنى. التى قال عن وزراتها البلدوزر مبارك الفاضل.بالمناسبة (انتو مسولين من الخير البلد دى فيها كم بلدوزر؟اسامة الثغر بلدوزر.البروف مأمون حميدة وصفنه المُجفف الاعظم لمستشفيات ولاية الخرطوم.برضو بلدوزر.مبارك الفاضل بلدوزر.وأكيد الاصلى معروف والتايوانى معلوم) المهم ان مبارك قال أن الوزرات تم تقسيمها ك(المرارة)وطبعاً أنتم تعلمون كيفية قسمة صحون المرارة وخاصة فى السميات والقعدات.(ويبدو لى ان البلدوزر مبارك لديه خبرة طوويلة فى المرارة وطريقة عملها وأكلها) إذاً لماذا نًعلق آمالنا على حكومة.(المرارة) ووزراءها ووزراتها؟. التى قد تًطالبنا بشراء (البصل الابيض والشطة الخضراء والاتى) (5) الحمد لله.فقد أثبتت لنا الشهور القليلة التى قضاها الرئيس الامريكى دونالد ترامب فى البيت الابيض.أثبتت لنا أنه مجرد رجل أعمال. يريد تنمية اعماله التجارية وإستثماراته.فبالامس قامت أحدى إدارته وسمحت للسودان بإستيراد قطع غيار الطائرات!!ولو كان رئيساً حقا.لسألت وإستفسرت.هل السودان أصلاً لديه طائرات؟حتى يقوم بإستيراد قطع غيار لها؟ونحن نسأل كم تملك سودانير من الطائرات الصالحة للطيران؟(خلى الاجابة فى سرك.وأنسى حكاية طائرات سودانير التى كانت بالطول بالعرض تهز الارض)بل علينا أن نكرر ونعيد سؤال الاستاذ المحترم الفاتح جبرا.عن خط هيثرو.وماذا تم فيه؟ وبرغم أننى من الفئة الباغية التى تكره الاسئلة التى لا أجوبة لها. او الاسئلة التى يتركونها كالمعلقة.وبرغم ذلك نسأل من المستفيد من قطع غيار الطائرات ؟ ترامب أم الشعب السودانى.أم الدودو؟ (6) هناك صوت يتردد فى اذآن كثير من الجهات التى تدعى الصمم.فيحميها النوم.والصوت يقول الظلم لن يطول.الظلم ظلمات.وأليس فى جهنم مثوى للظالمين؟بلى..واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونة.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء و المحبين.. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.