الحظر الاقتصادي يلحق الأضرار بالأشخاص الخطأ في السودان..! .. بقلم: عثمان محمد حسن
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• إستعرتُ العنوان أعلاه من السيدة /بيهشتيه فارشنيشاني، الكاتبة الأمريكية الايرانية الأصل، و التي كتبت مقالاً بصحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 21/6/ 2014 تنتقد فيه الحظر الاقتصادي المفروض على إيران بالرغم من أنها من أشد المعارضين للنظام الايراني حيث قالت.. " In Iran Sanctions Hurt the Wrong People " • و أقول، قبل أي قول، أني من الذين يطالبون برفع الحظر الاقتصادي عن السودان لأن رفعه يفيد المواطن السوداني أكثر من إفادته للنظام.. و أعلن أني مع الذين يطالبون بعدم رفع الحظر الخاص بحظر الأسلحة التي تزيد من أوجاع سكان دارفور، و ذلك وفق قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في مارس عام 2005 و تم تمديده في فبراير الماضي لمدة عام حتى مارس عام 2018.. • هناك بون شاسع بين الحظر ين.. و أكاد أشتم رائحة الغبينة حين أقرأ أو أسمع عن مطالبة بعض المعارضين السودانيين بعدم رفع الحظر الاقتصادي عن السودان دون أن يأتوا بمبرر يثبت جدوى عدم رفع الحظر.. و مدى تأثيره بما يمكن من اسقاط نظام ( الانقاذ).. و أراهم يشككون في وطنية كل من لا يقف معهم في مخططهم المبهم.. وهم يطالبون أمريكا على استمرار القاء الشعب السوداني في اليم.. و في يقينهم أن الشعب ( المبتل) لن يبتلَ بالماء.. • ليس لدي أدنى أشك في أن الحظر الاقتصادي على السودان هو حظر على ( الدولة) و الحكومة و الشعب معاً، و أنه لن يكون مقتصراً على الحكومة أو ( النظام) بمنآىً عن مكونات الدولة الأخرى.. و تلك حقيقة يتهرب بعض المعارضين من توصيفها.. و الغبينة تعمي بصائرهم.. • نعم، الضرر يمس كل كائن في السودان.. لكن بدرجات متفاوتة.. و تختلف معالجة الأضرار الناجمة وفق القدرات المادية و وفق نفوذ المعنيين و وفق صلات بعضهم بمتنفذي نظام ( الانقاذ) كذلك.. و يكاد الأخيران أن يكونا محصنين ضد الهدف من الحظر بشكل أو بآخر.. و لديهم عدة بدائل بينما معظم السودانيين لا يملكون أي بدائل للسلع و الخدمات المحجوبة عنهم بقرار الحظر.. • قبل السؤال عن أي فائدة تلي الشعب السوداني من رفع العقوبات عنه علينا أن نفكر في ما هي الأضرار التي تقض مضاجعه بسبب فرض العقوبات عليه دون ذنب جناه.. و علينا أن نتبصر ما يلي نظام البشير قبل و بعد رفع الحظر.. • كل المؤشرات تؤكد أن الأضرار لا تستهدف النظام بدقة و عناية تبعد المواطن العادي عن مواقع الضرر.. • إن العديد من منظمات حقوق الانسان تعلن في العديد من المناسبات أن الحصار الاقتصادي يزيد من معاناة الشعوب في النظم القمعية المستهدفة أكثر مما يضر النظم نفسها.. و هذا عين ما يحدث في السودان حالياً.. لأن سلاح الحظر الاقتصادي سلاح دمار شامل متى تم توجيهه ضد دولة شمولية ما.. • علينا أن نفهم ما جرى داخل السودان من انهيار للطبقة الوسطى.. و انهيار للعملة الوطنية و ارتفاعات جنونية في الأسعار و ازدياد نسبة الفقراء بشكل لافت طوال سنوات ( كبيسة) من الحظر الاقتصادي على السودان و ليس على النظام.. و انعدام العلاج الناجع.. و جموح التضخم ارتفاعاً.. و آخر نسبة للتضخم أعلنته الحكومة هي 34%.. و العطالة شاملة.. و لا تواكب المرتبات الثابتة التضخم الجامح.. و العمال يزدادون فقراً كل يوم.. • قال السيد مارك دوبوويتز، بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات:- " أعتقد أن الحظر دائماً ما يؤثر على الأشخاص المحرومين في المجتمع بشكل غير عادل" • مالكم، كيف تفكرون؟ إنها الغبينة التي تستمر في تخريب مدننا و أريافنا و أنتم في بعدكم عن الواقع لا تشعرون.. و أرجوكم، لا تخنقوا الشعب بالرهان على ثورة يقوم بها بسبب الفاقة بينما الجوع و المرض يشِّلان تفكيره عن ما عداهما.. • طلاب الجامعات و الدراسات العليا و الباحثين الأكاديميين يعانون عند محاولتهم تنزيل بعض التطبيقات من الشبكة العنكبوتية و لا يحصلون على مبتغاهم.. • لي ثلاثة من الأبناء تخصص أحدهم في الشبكات و اثنان في تقنية المعلومات.. و كلهم يجأرون بالشكوى من التعاطي مع العالم المتقدم في مجالات تخصصهم.. حيث يواجهون بجملة ( هذا التطبيق محظور على بلدك).. و يحدثني إبني، المتخصص في الشبكات، أنه أراد التواصل مع إحدى الشركات الأمريكية كي يجلس لامتحان CCNA ( أونلاين).. لكن الشركة اعتذرت لأن السودان محظور من الاستفادة من الشهادات التي تمنحها تلك الشركة.. • العديد من أحدث التطبيقات غير متاح لمن يطلبه من السودانيين لأن اسم السودان غير مدرج ضمن قائمة الدول المسموح لقاطنيها انزال تلك التطبيقات في حواسيبهم... و ثمة شركات تطلب إدراج رقم بطاقة الاعتماد ( كريديت كارت) عند طلب سلعة أو كتاب ما كما تفعل شركة ( أمازون دوت كوم) مثلاً.. و بطاقات الاعتماد السودانية لا تعترف بها البنوك العالمية.. و ثمة شركات تعلن عن أسفها منذ البداية معتذرة بأن السودان محظور من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها، و هي خدمات تمَكِّن المتلقي من مواكبة أحدث ما توصلت إليه التقانة.. • الطلبة السودانيون، من غمار الشعب، محرومون من مواكبة عصر التكنولوجيا رغم أنفهم.. و رغم قدرتهم على التعاطي مع العصر بشكل مميز متى أتيحت لهم الفرصة.. أما زملاؤهم من أبناء الممسكين برقابنا، فلهم طرائق مختلفة للحصول على ما يبتغون من العالم المتقدم.. • هذا، و السودان يعاني في توفير الأدوية و المعدات التي تعين الأطباء على القيام بواجبهم على الوجه الأكمل.. ما جعل صيدلياتنا تمتلئ بأدوية مصرية و هندية و غيرهما و هي أدوية لا تفي بالغرض تماماً.. و كثيراً ما اضطر المرضى السودانيون للسفر للعلاج بالقاهرة و العودة إلى السودان في نعوش.. • تقول السيدة /بيهشتيه فارشنيشاني، الكاتبة الأمريكية، سالفة الذكر، إن الحظر الاقتصادي المفروض على إيران يضعف الطبقة الوسطى بضراوة، و يكسر الارادة الجماعية و يهمش الأصوات التي تطالب بالديمقراطية، بينما يقوي سلطة النخبة الحاكمة و أن تأثير الحظر على إيران كان مدمراً و أن نسبة الأسر التي دخلت دائرة الفقر في العام 2012 ارتفعت من 22% إلى أكثر من 40 % ... و أن الريال الايراني هبط بشكل دراماتيكي.. و ارتفعت الأسعار بشكل جنوني.. • و أن صحة ملايين الايرانيين قد تمت التضحية بها بسبب نقص الأدوية و المؤن الغربية الحديثة، بينما البدائل المستقدمة من دول آسيا أثبتت التجارب عدم فعاليتها، بل و ثبت أنها كثيراً ما أحدثت آثاراً جانبية حادة • و تقول أن خالها أصيب بالسرطان في عام 2012 و كان يتعاطى العلاج الكيماوي، النسخة الهندية.. و كان يتعذب بصورة لا تطاق ما دفع زوجته لشراء الدواء من السوق الأسود.. و تجلب الزوجة الدواء يومياً من بلدة تبعد عن طهران مسافة 3 ساعات بالسيارة.. و تدفع 4 أضعاف السعر الرسمي.. • ما ذكرته السيدة الأمريكية/ الايرانية، عن حالة عامة الايرانيين جراء الحظر الاقتصادي، يكاد ينطبق على الحالة التي يعيشها عامة الناس داخل السودان الآن.. بينما المتجبرون يستطيعون شراء الأدوية من الخارج بأيسر الطرق.. و يستطيعون العلاج في أرقى المستشفيات بالخارج.. و قد تلاشت الطبقة الوسطى السودانية تماماً و حلت محلها طبقة طفيلية واسعة الانتشار في كل أسواق السلع و الخدمات.. • و يقول السيد/كريستيانفون سويست، كبير زملاء الباحثين الألمان بالمعهد الألماني للدراسات العالمية بألمانيا.. و زميل مركز ( ويثرهيد للشئون الدولية بجامعة هارفارد)، إن بالإمكان تركيز الحظر على قيادات الدول المعنية لإحداث الأثر المطلوب من الحظر، بدلاً عن التركيز العام و الذي يشمل غمار المواطنين.. • و يرى السيد/ كريستيانفون سويست أن من المفيد أن تكون الدول المستهدفة بالحظر دولاً ذات قوة اقتصادية و لها ارتباطات سياسية و اجتماعية متينة.. و أن تكون مندمجة في الاقتصاد الدولي.. بما يجعل الضغوط الخارجية تؤثر عليها.. • السودان غير مندمج تماماً في الاقتصاد الدولي و لا تؤثر على متنفذيه المقاطعة الاقتصادية المفروضة عليه.. بأي شكل .. • لكل ما أوردته، و ثمة أسباب أخرى لم أوردها، أعتقد أن الحظر الاقتصادي يلحق الأضرار بالأشخاص الخطأ في السودان.. و تلك جريمة يرتكبها بعض السودانيين حين يحرضون على استمرار الحظر!
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