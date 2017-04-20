ورحـل ثاني الشهادة السودانية 1971م .. قرشي العجيلاوي .. بقلم: التوم محمد عبد المجيد
التفاصيل
الزيارات: 338
إنا لله وإنا إليه راجعون في يوم 15 أبريل الجاري فجعت أسرة الخطوط البحرية السودانية وأهالي قرى سليم والغدير برحيل المهندس البحري قرشي علي إبراهيم العجيلاوي وهو من مواليد قرية سليم محلية الحصاحيصا وقد درس الثانوية بمدرسة حنتوب وأحرز المركز الثاني في الشهادة السودانية عام 1971م. تخرج الراحل العجيلاوي من جامعة الخرطوم كلية الهندسة الميكانيكية ثم إنخرط مهندساً في الخطوط البحرية السودانية عابراً البحار ساجداً في البحر والبر يؤدي عمله بصبر وإخلاص في واجبه رغم مرارة البحر وأسكن أولاده في مدينة الثغر بورتسودان حيث لازالت الخطوط البحرية ثم عبر البحار وعمل في سفن الشارقة وبعد قسط من الراحة عاد للبحر في سفن سوادنية حتى أصبح كالنسمة في زيارة أولاده بمدينة المعمورة أركويت ودائماً كان شعاره الصدق والإخلاص في تأدية واجبه ومعاملاته كملح الطعام الذي يستعمله كل الناس كان سمحاً رقيقاً والله كالنسمة ورحل ايضاً كالنسمة عن دنيانا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مع الصالحين في الآخرة والعزاء أحسنه لأسرة العجيلاوي ومحمد عبد المجيد وكل الأهل بقرية سليم والغدير والبركة في أولاده المهندس عبد الله وعامر والدكتور حذيفة وكريماته.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.