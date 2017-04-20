جاى تعمل ايه معانا؟ .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

الجهات التى تشيد بنمو الاقتصاد السودانى,ألا تخشى من غضب الله؟ وأن يسخطها الله ويحولها الى (قرد).ولعن الله من حول السودان الى حديقة(قروض)! (2) شئ غريب.الذين(يقرضون) الشعر.يحتاجون الى من (يقرضهم )المال.مع العلم أن قصائد الشعراء تبقى.بينما تذهب اموال المقرضين الى (الصرف الصحى). (3) أنا (أنظر الصورة)مواطن مغلوب على أمره 9صفر.يضحكنى لدرجة الاهتزاز الشبه كامل.قول دكتور على الحاج (تقدير حزب المؤتمر الوطنى لهم.)كما يبكينى ولدرجة لطم الخدود وشق الجيوب وعمل (صيوان).غنا احمد الجابرى حين يغنى(مانساك جاى تعمل ايه معنا بعد ما بدلتنا)إلا صحيح هو على الحاج جاى يعمل ايه معاهم بعد العمر دا؟.وفى مثل اعمارنا واعمار على الحاج والسنوسى والمهدى والحاجة بدرية سليمان والحاجة تراجى مصطفى وأخرين وأُخريات كُثر.علينا أن نفكر جادين فى إعمار القبور.لا القصور.ولكنه حب الدنيا وحب الرئاسة. (4) كلما فتحت اى فضائية ورأيت(ديك العدة)الرئيس الامريكى دونالد ترامب. (أب حلقوم كبير)يسئ وينبذ فى ديك (المسلمية)الرئيس الكروى الشمالى كم جونغ (أب قجة وحلاقة الجماعة اياهم)الذى رد الاساءة باسوأ منها.فقال لديك العدة (انت مابتخوفنى بتهديداتك دى.وكلام دا خوف به زول فارة او خوف به العرب)فكلما رأيت ذلك وأكثر.إقتنعت أن الدنيا مسرح كبير.وأن الديكان.يريدان فقط تسويق نفسيهما ومقدرتهما وترسانتهما التسليحية.ليقوم (الفارات)والعرب وهواة جمع السلاح.بالشراء والتخزين. ليوم زى كريهة.وهو يوم إبادة الشعوب العربية!ملحوظة ترجمة كلام الرئيس كم جونغ تمت بتصرف من الكاتب. (5) بالامس أخذت أضرب راسى بالشكاوش.وقبل أن أكمل المهمة.تم القبض على.وقال لى ضابط التحقيق.تضرب راسك بالشاكوش.يعنى الاوضاع دى ماعاجباك مش كده؟وقبل أن أرد واصل الضابط كلامه.فقال أنت عارف التفاحة السقطت على رأس اسحاق نيوتن الرماها منو؟افقلت له الله ورسوله أعلم.فقال لى انا دا. الضابط القدامك دا رميتها ليه.!!وقبل أن يواصل الضابط كلامه قلت والله ياجنابو أنا عارفك عملت كدا.وعارفك أنت برضو الجبت الموية لعمك أرخميدس وساعدته فى إكتشاف قانون الطفو.!!لكن والله أنا ماكنت متحج ولا حاجه.فقال لى الضابط بكل حنية وبصوت عال .الكلام دا تقول هناك فى المحكمة.وامام المحكمة كررت نفس اقوالى السابقة. ولما سألنى القاضى طيب ليه كنت بتضرب رأسك بالشاكوش؟فقلت له والله يامولانا كنت بجرب الشاكوش دا. أصلى ولا تايوانى؟.اصلو فى شواكيش كده ومن الضربة الاولى تتكسر.وسألنى القاضى طيب لقيت الشاكوش اصلى ولا تايوانى؟فقلت له والله يامولانا ماخلونى أكمل المهمة وطوالى قبضونى وجيت هنا.وبدأ القاضى فى كتابة كلام كثير.وبعد ربع ساعة من الكتابة قال.لما ثبت للمحكمة نية المتهم بالاحتجاج على الاوضاع السائدة فى البلاد.فقد قررت المحكمة سجن المتهم ولمدة لمدة ثلاثة شهور مع وقف التفيذ لعدم وجود أماكن شاغرة بالسجون.مع مصادرة الشاكوش لصالح الدولة وتغريم المتهم الف جنيه لازعاجه السلطات.رفعت الجلسة!! (6) نعلم أننا لا نفخ فى قربة مقدودة.ولكننا ننفخ فى رياح الحق التى يجب ان تقتلع جذور الباطل. والحق هو حرية اى مواطن فى الكتابة والتعبيروالنشر.وإن أيقاف دكتور زهير السراج والاستاذ عثمان شبونة من النشر الورقى.هو خطأ يستوجب التصحيح.وتصحيح الخطأ خير من الاستمرار فيه. واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير والاستاذ شبونة.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القُراء والمحبين
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