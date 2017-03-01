ورحل عنا فى هدوء الأخ والرفيق والصديق نيرون فلب .. بقلم: أمين زكريا-قوقادى
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يصعب كثيرا ان يجد الإنسان الكلمات المناسبة التى تعبر عن شخص عرفه عن قرب وسكن معه فى منزل واحد، ليعبر بحزن عميق عن فقد انسان عزيز، فنيرون بالنسبة لى اخ وصديق ورفيق عرفته فى درب النضال منذ أمد بعيد ولن تغيب اتصالاتنا عن بعض طيلة العشرة سنوات السابقة...رجل قائد منظم ودقيق فى ميعادة ذكى وكريم ولن يجامل فى القضايا الهامة وخاصة ما هو متعلق بالنضال..تخرج فى كلية الاقتصاد بجامعة الجزيرة فى العام 1989، وبعدها بقليل توجه للانضمام للحركة الشعبية لتحرير السودان، وناضل فى جبهات عديدة بما فيها جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة، عمل مديرا تنفيذيا لمنظمة NRRDO وكان من مهندسى مؤتمر كودا الشهير فى ديسمبر 2002، وقبله اتفاق سويسرا فى 19 يناير 2002، وفى الفترة الانتقالية عمل وزيرا للتنمية الريفية ورئيس مناوب لمفوضية التقويم والتقدير، عمل بجد واجتهاد مع رفاق اعزاء لوضع اساس بنك الجبال للتجارة والتنمية فى عام 2006 حيث كانت اول عتباته زيارة نظمتها رابطة جبال النوبة العالمية بأمريكا صاحبه المدير التنفيذى للبنك آنذاك الرفيق حسين قطر، ولقد طفنا معظم مناطق تركز شعب جبال النوبة بأمريكا وبشهادة الرفيق نيرون انهم لم يخذلوا توقعاتهم، حيث أن مساهمات أبناء جبال النوبة بأمريكا كانت نواة لانطلاقة البنك والذى ترأس مجلس إدارته وكنت انوب عنه فى مرحلة التأسيس وكنا فريق عمل متكامل بين الإدارات المدنية والعسكرية للجيش الشعبى. بعد الحرب الأخيرة فى يونيو 2011 أصبح مسؤولا عن ملف الشؤون الإنسانية واحد اعضاء وفد الحركة الشعبية المفاوض . فلقد أخذ منا الموت بالمرض والشهادة رفاق واصدقاء اعزاء منهم العميد رمضان حامد اروندى، ملازم أول شهيد آدم دندنق، ملازم عمر عبدالله كودى وآخرين نعرفهم عن قرب، وها هو المناضل الجسور العميد نيرون فلب يلحق بهم، ولكن نقول أيها الموت لا تكن فخور Death be not proud فلقد أدى هؤلاء الأبطال ادوارهم بكفاءة واقتدار، ودربوا المئات فى تخصصاتهم المختلفة، فإن فقدناهم فلن نفقد اعمالهم، وسيظلون مناضلين فى ذاكرة كل سودانى يتوق للتحرر.. الموت ظاهرة طبيعية لا أحد ينجو منه صغيرا أو كبيرا ولكن الذين يستشهدون من أجل القضايا العظمى فهؤلاء أبطال كتبوا التاريخ بأحرف ناصعة وسيكتبهم التاريخ. . نم القائد نيرون بجنب القائد يوسف كوه وكل مناضلين شعبنا، فحتما الأهداف التي ناضلتم من اجلها ستحقق آجلا ام عاجلا. .فاليباركم الرب، وتعازينا الحارة للاسرة وكل شعب جبال النوبة والحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان فى هذا الفقد الجلل.. وثورة حتى النصر... أمين زكريا-قوقادى 28 فبراير 2017
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