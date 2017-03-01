ازدياد ختان الإناث في السودان وبلوغه 82% الختان لا علاقة له بالإسلام .. كيف ننقذ طفلاتنا من المخاطر الجسام؟

التفاصيل نشر بتاريخ: 01 آذار/مارس 2017 الزيارات: 23