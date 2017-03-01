القطر ماغلطان..غلطان الموقف!! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

ومسيلمة الكذاب فى زماننا هذا ليس من يدعى النبوة.ولكن (مسيلمتنا)هو كل مسوؤل تولى أمر من أمور حياتنا.ثم أخلف ماوعدنا به.او نكث على اى عهد قطعنا لنا. بل يصر على السير على خطى جده الهالك مسيلمة الكذاب.ولكن دى ماقصتنا. ولكن قصتنا مع السيد وزير النقل.السيد مكاوى محمد عوض.الذى قام بتبرئة القطر(قطر موقف جاكسون)من إرتكاب تلك الحادثة(توفى فيها شخصان و6 مصابين).فقال (القطر ماغلطان) ولكن من الغلطان ياسعادة الوزير؟والغلطان هو الشعب السودانى الذى رضى بالهم ولكن الهم رفض رفضاً باتاً ان يرضى عنهم .والله إنى إستغرب من وزير لا يعرف حتى حدود مسؤليته . بل لا يحسن حتى التبرير والتعليل.إذاً القطر ماغلطان.ولكن غلطان الموقف الذى تعدى على حدود السكة حديد..و منصب وزير النقل(منو العوض وعليه العوض) (2) الربيع العربى بالسودان هو رواية صامتة..نقرأ ونرى فصولها مكتوبة فى عيون وقلوب عامة الشعب.ومكتومة فى صدور الاغلبية الصامتة.الذين يعرفون (لب الداء)وينتظرون(حسن خاتمة)الرواية.ولكن هل تستطيع رواية صامتة من هز عرش الشمولية؟ (3) النسوان(المذيعات والمطربات تحديداً)طلع لهن. وظهر لهن .عضلات ومقانص... وصرن يظهرن عضلاتهن عبر الفضائيات..وكأنهن يردن الشجار لا الحوار او الغناء.! (4) الماء البعيد لا يطفئ الحريق القريب..وأتى فصل الصيف لولاية القضارف. ومعه تأتى الحرائق الكبيرة والمدمرة والقاسية والتى تصيب اغلب بيوتنا المشيدة من المواد المحلية من (قش وقصب وقنا )فى مقتل .وهذه الحرائق عرفتنا وعرفناها..ولكن مالا نعرفه حتى الآن ومنذ سنينا عددا.هو وجود مقر الدفاع المدنى اى المطافئ(برغم تحفظنا على كفاءة عمل عرباتهم .وهى قد تأتى بعد ان يقضى الحريق على الاخضر واليابس.وتحضر لمجرد ان يقال ان ناس المطافئ حضروا) بعيدا جدا عن بيوتنا المشيدة من المواد المحلية.؟ومن قبل طالب البعض بتوزيع سيارات الاطفاء على احياء المدينة الاكثر عرضة للحرائق.ولكن لا حياة لمن تنادى..واليوم وقبل ان يستفحل الصيف ..نسأل ماذا أعدت حكومة ولاية القضارف لفصل الحرائق؟وهل قامت بصيانة السيارات المتهالكة؟(نحن لا نعشم بسيارات جديدة وحديثة)وهل تم تأهيل شرطة الدفاع المدنى التأهيل الجيد؟وهل لشرطة الدفاع المدنى مستودعاتها الخاصة بالمياه؟واذا لم تجد إجابة تشفى العليل.فارجع لبداية هذه الفقرة وردد معنا بصوت عال (الماء البعيد لا يطفئ الحريق القريب).وكل الأمل بان ينصلح حال شرطة الدفاع المدنى.وأتمنى ان لا يبقى الأمل(خارج نطاق التغطية)او لا يمكن الوصول اليه. (تخريمة)ضرورية..الصيف يطرق ابواب بيوتنا.فماذا أعددتم له؟سؤال نوجهه الى والى ولاية القضارف..و(بلاش حكاية) الموقف مطمئن.ونحن فى غاية الجاهزية .التى تم تغيرها الى الجهزوية. (5) إن الله لم يخلق شيئا أفضل من العدل..فاعدلوا بين الناس.فليس من العدل ان تسمح الجهات السيادية للاغلبية بالكتابة والنشر.بينما تمارس الحظر (حظر النشر الورقى) على الدكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونة..فاذا كان السيد رئيس الجمهورية قد عفى عن الصحفى التشيكى الذى أدين بالتجسس.فما بال الاجهزة السيادية لا تمارس ذات المنطق وتعفو وتفك حظر الدكتور زهير السراج والاستاذ عثمان شبونة.وهل العفو حلال على الاجانب.حرام على اولاد البلد؟واللهم فك حظر زهير السراج وعثمان شبونة وعجل لهما بالنصر وبالفرج. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.