قاتل عوضية عجبنا والقضاء الأعرج .. بقلم: الطيب محمد جاده
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أن القرار الجائر الذي جدد الأحزان واستهان بدم الشهيدة عوضية عجبنا التي أزهقت روحها الطاهرة في مارس2012 غدراً وبهتاناً ، هذا القرار الذي أصدره قضاء أعلي درجة وهي المحكمة العليا قرار ظالم معلناً براءة قاتل سفاح ، قتل عوضية عجبنا عمداً وظلماً أمام منزلهم وأمام أنظار جنوده ، أن معركتنا مع نظام الإنقاذ الذي قتل أبناء الوطن الشرفاء وترك السفاحين دون محاكمة ، السفاح الذي قتل عوضية عجبنا حراً طليقاً بعد قرار القضاء الأعرج ، إن معركتنا هي معركة الإنسان على هذه الأرض ، وحقه في الحياة ، ومباشرة حرياته ، والفوز بما رزقه الله وسخر له من الطيبات ، التي ينهبها هؤلاء دون وجه حق ، فيزداد الغني غنى والفقير فقرا .
أن ظلم الكيزان لا يفرق بين رجل وامرأة ، وأن سفكه للدماء لا يفرق بين صغير و كبير كما حصل في نيالا وبورسودان وهبة سبتمبر 2013م ، أن هذا النظام الذي أجج الفتن بين أبناء الوطن ، وإثارة الضغائن بيننا حتى يتسني له السيطرة من تمذيق السودان ، فلابد لنا أن نصطفوا جميعاً في خندق واحد لأزالة هذا الكابوس أن الكيزان وثقوا بأن السلطة السياسية مع حماية المليشيات التي ترهب وتنهب وتقتل الشعب وهذا هو الخطأ الأكبر والكبريت الأحمر ومحْور الاستبداد وأساس الفساد إنه لا يوجد عذر شرعي لأولئك الذين يتلقون الأوامر بالقتل وينفذونها.. القاتل قاتل.. ستحاسب أمام الله على ذلك، فأن تُقتل أو تُسجن بسبب عصيانك الأمر، خير لك أن تَقتُل مؤمنا بغير حق، فالعقاب شديد .
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