الدستور البعض يفضله مسلوقا!! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى
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(1) حكمة الأمس/لاتضع كل البيض فى سلة واحدة. حكمة اليوم/لا تضع كل البيض فى(طوة واحدة).فالبعض يفضله مسلوقا.مثل مواد الدستور التى يتم سلقها مرة كل ثمانية ساعات.وذلك بواسطة(سلاقة الدستور) الدكتورة (المايوية الانقاذية)بدرية سليمان.أطال الله عمرها .وجعلها زخراً وسندأ للانظمة الشمولية. (2) عليكم وضع قوانين مكافحة الفساد ارضا.وايضا نضع بجوارها باقة زهور لمفوضيات مكافحة الفساد مثل (مفوضية مولانا بابكر قشى واخوانه).ثم نعترف بان الفساد أصبح خارج نطاق السيطرة. بل هو كائن هلامى مطاطى.بل اخطبوطا .كلما قُطع رأسا .ظهرت رؤوس جديدة. (3) تعاطف النواب مع الشعب.او قولهم قلوبنا ليكم .وانتو فى عيوننا .لن يحل للشعب قضية. (4) الحكومات أشكال منها الحكومة التى تفتح النفس.مثل التى تنشئ وزارة لسعادة مواطنيها..وهذه الحكومة .هى غير الحكومة التى تفتح الباب واسعا لكل الكفاءات للهجرة.ومن لم يهاجر عليه الاكتواء بنار البقاء بالوطن.. (5) الدموع ايضا تحتاج الى تمارين شاقة وقاسية حتى تنزل(شووو)وإلا لماذا لم تنزل دمعة من عين وزير المالية الاتحادى او وزير بيت مال المسلمين.وهو يرى اوضاع الشعب التى (تحنن)الكافر؟ (6) فقر وأمانة.خير من غنى وخيانة.فمثلا الحزب الشيوعى السودانى وليس الصينى.فقير مادى. ولكنه غنى نفسيا.ولم نره ذات يوم وقد مد يديه وأخذ (مليما)من مال الشعب.ولكن هنا احزاب كبيرة. غنية جدا وشبعانة والى حد الاستفراغ.ولكن ذمتهم وااااسعة. وفى وضح النهار.تأكل مال الشعب.وكأنها تؤمن بان لا حساب دنيوى او اخروى ينتظرها بفارق الصبر والتوقيت. (7) فى زمن السطان الظالم (النذير)قيل ان رجلاً أشترى أرضا من رجل اخر. وتمت البيعة دون سماسرة او شهادة بحث مكذوبة او مضروبة.ولما بدأ المالك الجديد فى التشيد والبناء عليها.وجد كنزا عظيما من الذهب..وبطريقة ما.. وصل الخبر الى صاحب الارض الأول.فدخل فى جدال ونقاش مع المشترى.وتطور الى شجار شديد. وكاد يصل ألى مرحلة.القتال .وبطريقة ما.وبقدرة قادر. وصل الأمر الى أذن السلطان..التى تسمع همس المظلموين ودبة الحرامية فى الليالي المظلمة.وأُحضر الطرفين الى محكمة السلطان..فأستمع لهما بأهتمام بالغ .ثم قال (يُصادر الكنز لصالح دولة السلطان. وإلزام الطرفين بدفع مصاريف محكمة السلطان.. (8) الجهات السيادية التى لا تعجبها كتابات دكتور زهير السراج وصاحبه بالجنب الاستاذ عثمان شبونة.فماذا يفعل لهما الدكتور والاستاذ؟سوى ان يكتبا لتلك الجهات قصص ماقبل النوم.او قصص المدارس الاولية.مثل قصة حمد والعسل..والعسل عسل حمد.الولد دخل ووجد العسل..الولد لحس العسل..حمد دخل وماوجد العسل.. (وكويس انه وجد البرطمانية)واللهم فك حظرهما.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.
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