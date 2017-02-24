تطبيع العلاقات مع الشعب السودانى .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى
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(1)
الحكومة السودانية قد(قد حرف تحقيق او تشكيك)تذهب وتطبع علاقتها مع اسرائيل..ولكن دى ماقصتنا.ولكن قصتنا متى (تحن وتلين)وتطبع علاقتها مع الشعب السودانى.؟وبالطبع الشعب السودانى هو غير الشعب الاخر.المميز (بنجمة)ى شعب المؤتمر الوطنى. (2) تذهب الايام والليالى وتمر.وألم تسمع المغنى حين يقول(ايام بتمر ووراها ليالى)؟فتذهب الايام بقولة خير.او(فتح الخشم) والشبكة والشيلة والمهر والهدايا والعزومة الضخمة والحفل الساهر بافخم الصالات والمطرب او المؤدى والعازفين واجورهم الملونية..فتذهب بكل الافرح والليالى الملاح .ويبقى للعريس التعيس (مر الشجن).وسداد ديون وتكاليف العرس. وسيظل يسدد ويسدد تلك الديون.وإلى أجل غير مسمى. (3) وحزب المؤتمر الوطنى وباعتبار انه الماذؤن الشرعى للحوار الوطنى.او بابا نويل الذى سيقدم للمشاركين فى الحوار الوطنى.الهدايا والمناصب والثروة والجاه.بل هو صاحبه وراعيه الماسى.فبالطبع من حقه وضع معايير وشروط للذين سيشاركون فى حكومة الوفاق الوطنى .ومن هذه المعايير والشروط .ان يكون المرشح لشغل الوظيفة خريج جامعى.ويحمل درجة البكالوريوس.!!.و(وكان كده)على أغلب الاحزاب والحركات التى شاركت فى الحوار الوطنى جمع ولملمت متعلقاتها واطرافها.والعودة من حيث جاءت..وهل تعلم ياعزيزى المؤتمر الوطنى .ان هناك اعضاء بحزبك.منهم من لم يكمل تعليمه الجامعى .وبعضٌ لم يكمل تعليمه الثانوى .وبعضٌ لم يكمل تعليمه الابتدائى.بل منهم من لم يعرف القراءة والكتابة. اى لم يفك الخط..ورغم ذلك يحتلون مواقع بارزة فى حياتنا.وإنى أرى ان هذه المعايير مجحفة وظالمة فى حق بعض الاحزاب والحركات المسلحة التى شاركت فى الحوار.فكيف لهم نيل تلك الدرجة الجامعية وهم كانوا (محل ماكانوا)؟ولم يكملوا تعليمهم الجامعى.؟.فهل سيكون هناك إستثناء لهم؟مثلما جرى لطلاب دارفور الذين تم إستثنائهم من دفع الرسوم الجامعية.؟بالمناسبة الخبير الكروى فيصل سيحة(وأيه حكاية الخبراء الملو البلد كلام ونقة وفقر)المهم ان الخبير قال .وعبر برنامج عالم الرياضة بتلفزيون السودان. قال ان هناك حكم كرة قدم (بمدينة كذا.)...يدير المباريات وهو لا يعرف القراية او الكتابة!علامة التعجب من عندى.وأحسب ان لسان هذا الحكم يقول(إشمعنى انا ؟ وفى ناس كُتار وكُبار قاعدين يديروا ويدوروا فى البلد .وهم لا بعرفوا القراية ولا الكتابة)؟ (5) هل الجهات السيادية.لن تسمح لدكتور زهير السراج وللاستاذ عثمان شبونة.بالنشر عبر الصحف الورقية.إلا اذا كتبا زوراً وتضليلاً.(ان الاوضاع بالبلاد تمام تمام.وان المواصلات فاضية. والعيشة كبيرة .والعلاج المجانى متوفر ومتاح للجميع مثل التعليم المجانى. وأن مقتل الاستاذة داخل الحمام المدرسى هو مؤامرة من الحركة الشعبية قطاع الشمال.وان اصابة 40مواطن بالعمى سببه الحزب الشيوعى.وان الجنيه السودانى صار ينافس الدولار والفرقة بينهما ماكبيرة.)عند ذلك فقط سيسمح لهما بالنشر بالصحف الورقية..واللهم عجل لهما بالنصر وبالفرج. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.