العنف ضد الرجل .. بقلم: حافظ مهدى محمد مهدى

العنف له أكثر من شكل فهناك العى فالحرمان من الحقوق المادية وغيرها عنف والتجاهل غير المبرر عنف والتعالى عنف و الإغتصاب والتحرش عنف والحرمان من التعليم والرعاية الصحية الجيدة عنف والإكراه على الزواج عنف .العنف سلوك يتعرض له الرجل والمرأة والطفل على السواء. لقد بدأت يوم السبت 25 نوفمبر حملة ال 16 يوم لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل وذلك بمشاركة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات الأمم المتحدة والهدف من الحملة الحد من العنف ضد المرأة والطفل وإعطاء المرأة حقها فى التعليم والرعاية الصحية الجيدة وغيرها من الحقوق التى كفلها لها الشرع والقانون والأعراف الصحيحة وأيضاً رعاية حقوق الطفل وحمايته من التحرش والإغتصاب وتوفير التعليم والرعاية الصحية الجيدة له وحمايته من الظواهر السالبة ومنع زواج القاصرات ومنع عمالة الأطفال وحمايته من العنف اللفظى والجسدى والعاطفى ولكنى أريد أن أتحدث عن العنف ضد الرجل وأريد تحديداً الحديث عن عنف الزوجة ضد زوجها وهو فى أغلبه عنف ناعم وهو يحدث فى أغلبه عندما تحث المرأة بضعف شخصية أمامه فى أيام زواجهما الأولى فتبدأ السيطرة على بيت الزوجية أولاً وعندما تنجح فى ذلك تتحول إلى أسرة زوجها وعندما تنجح فى ذلك تتحول إلى مرحلة أخرى وعندما تفشل فى أى مرحلة تبدأ فى أثارة المشاكل ويصبح الزوج هو كبش الفداء فى تلك المعارك وقد سمعت بالكثير من هذه الموضوعات ويصبح الزوج عديم الإرادة وتصبح الزوجة هى الآمر الناهى ويصبح الزوج فى نظر الناس ( راجل مرتو ) نسأل الله السلامة مع تحياتى
حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الاساس كوستى موبايل 0121098670
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