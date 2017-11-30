خليها تأكل .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

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(1) قرية مستريحة.وبعد الاحداث الاخيرة.من القاء القبض على الشيخ موسى هلال واحد مساعديه وابناءه.فان مستريحة. لن تصبح مستريحة بعد اليوم. ملحوظة كلمة مستريحة من عندنا.والتشكيل من عند القارئ. (2) مشروع الجزيرة.كان (العمود)الفقرى للاقتصاد السودانى.ولكن جاء شليق ما. وقام ب(خرط)العمود خطأ..فاصبح العمود (يلف فى الفاضى)!! (3) طالب السيد مبارك الكودة رئيس حزب الوسط الاسلامى.من الرئيس السودانى المشير عمر البشير.بالتحنى.يعنى المطلوب من البشير الجلوس .وبهدؤ كدا يكتب خطاب التنحى..ويبدو ان السيد مبارك الكودة.(ببالغ كتييير)ومنذ متى كان اى رئيس يتنحى.طائعاً مختارا؟وفى هذه اللحظة التى طالب فيها الكودة البشير بكتابة خطاب التنحى.ربما كان البشير جالساً يكتب خطاب الترشح لدورة رئاسية جديدة.!! (4) جرت مياه كثيرة تحت الجسر.ولكن لم نستفد منها شيئا.وايضاً جرت إنتخابات رئاسية واخرى لانتخاب الولاة واعضاء البرلمان القومى او البرلمانات التشريعية الولائية.وأكيد كانت هناك وثائق كثيرة.صاحبت تلك الانتخابات.فاين ذهبت تلك الوثائق؟ فهل ذهبت الى دارالوثائق؟ام ذهبت لباعة الطعمية والباسطة؟ (5) عقب المؤتمر الصحفى (المباشر)للسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق ركن بكرى حسن صالح.رايت احد الحاضرين.وهو يحضن احزانه.ويغرق فى بحر من الدموع.ولما سألته.لماذا البكاء؟فقال أنت أطرش؟فلما أنكرت ذلك.قال طيب ما سمعت النائب قال شنو؟فقلت ماقال حاجه جديدة!!فقال كيف ماقال حاجه جديدة.؟مش قال ان الظروف صعبة والفترة قصيرة؟.فقلت له نعم قال كدا.وتانى قام صاحبنا بكا.ثم من وراء الدموع قال الناس ديل قعدوا معانا 28سنة.ويقولوا الفترة قصيرة.يعنى دايرين يقعدوا معانا لمتين؟فقلت له اسأل العنبة الرامية فى بيتكم. (6) أدأة الاستفهام تخص كاتبها ولا تعنى الموجهة اليه فى شئ..ومثلا لماذا تزداد حالات الاعتداء على المال العام فى كل عام؟ومن حقك الدستورى أن تسأل هذا السؤال.ولكن ليس من حقك الدستورى,أن تجد إجابة تشفى الغليل.ومع مرور الايام والليالى تتحول إدأة الاستفهام الى أدأة من أدوات حب الاستطلاع.بالمناسبة قالوا أن مواطن ما ذهب الى ميكانيكى سيارات.وقال له قبل سنة انا جبت ليك عربتى دى. وهسع العربية بقت تأكل زيت كثيير.فإبستم الميكانيكى وقال لصحاب السيارة. بمكن نفسها إتفخت للاكل.!!وواصل كلامه با اخى خليها تأكل.يعنى هى البراها القاعدة تأكل فى البلد دى؟ (7) أن تكتب بعنى أن تقاتل من اجل الحق والخير والعدال.أن تكتب يعنى ان تتنفس هواءا نقياً.خاليا من ثاتى اكسيد كربون الشمولية والديكتاتورية.أن تكتب يعنى أن الحياة ستستمر فى جيريانها,وان كل عسس الطاغية وأن كان بعضهم لبعض ظهيرا.لن يستطيعوا إيقاف مسيرتها.واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج. والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين. ///////////////////