إذا إستمر .. بقلم: الفاتح جبرا

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التفاصيل
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• إذا إستمر تقليص حجم العيش بهذه المتوالية الهندسية فسوف يأتى يوم لا تستطيع فيه فرز (الرغيفة) من (البنادول) !
• إذا إستمر تحويل الشوارع الرئيسية إلى إتجاه واحد فسوف يصبح بعد الذهاب إلى العمل الرجوع إلى البيت مشكلة !
• إذا أستمر الغناء فى الهبوط بهذه الطريقه فسوف يأتى يوم نتحسر فيه على أيام سيدة الغناء السودانى (عوضية بلاغات)
• إذا إستمرت ظاهرة البناطلين الناصلة التى يرتديها بعض الشاب هذه الأيام فى (النصول) فسوف لا يحتاج (الشباب ديل) مستقبلاً إلى أرتداء شرابات لأنو البنطلون ح يكون بنطلون وشراب فى نفس الوكت !
• إذا إستمر إزدياد أعداد الخريجين دون تعيين فسوف يأتى يوم تجد على بطاقة أحدهم (الوظيفة : سائق ركشة وزميل كلية الجراحين) !
• إذا إستمرت حكاية الإنفصالات دى فسوف يأتى زمن نكون فيه أول شعب يسكن فى (أوضة وبرنده) !
• إذا إستمر تصاعد سعر الدولار فسيأتى يوم يحتاج فيه المواطن (إنو يزيد على الماهية شوية) عشان يشترى ليهو (فرشة أسنان) !
• إذا إستمرت ظاهرة التفكك الأسرى سيأتى يوم يقول فيه والد الفتاة للعريس الذى تقدم لها (يا إبنى نحنا أسرة محافظة البت عندنا ما بتبيت بره البيت أكتر من يومين فى الاسبوع) !
• إذا إستمرت ظاهرة تزايد أعداد من يمنحون الدرجات العلمية العليا بهذا الشكل الغريب فسيأتى يوم نسمع فيه عن (دكتور مصطفى الحلاق) ودكتورة (عوضية الحنانة) !
• إذا إستمر تزايد سعر اللحوم بهذا المنوال سيأتى يوم يكون فيه الدعاء الرسمى للشعب الفضل هو (لحمتك يا رب)
• إذا إستمرت ظاهرة إرتداء الفتيات للملابس الشفافة فسوف تحتاج شرطة النظام العام لإنشاء إدارة بإسم (إدارة التظليل) !
• إذا استمرت كليات الطب (الخاصة) فى قبول الطلاب الحاصلين على نسب متدنية فنحن موعودون بأطباء (الدمار الشامل) فى القريب !
كسرة : إذا استمرت الملاريا دى معايا ح اضطر أمشى الدكتور .. واليحصل يحصل !..