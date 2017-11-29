غدا المكفوف محمد إبرهيم آدم ناصر في مواجهة الشرطة بالمحكمة الجنائية بالقضارف
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تنظر المحكمة الجنائية بالقضارف غدا الأربعاء 9 صباحا في القضية التي شكى فيها المكفوف محمد أبراهيم آدم ناصر أفرادا من الشرطة من بينهم الشرطي محمد فضل محمد ابراهيم (مزيكا) . وكان ناصر قد فتح بلاغا بالمادة 142 (رقم البلاغ 2673) ضد مجهولين اعتدوا عليه بالضرب والإساءات وإتلاف الممتلكات زعموا أنهم من الشرطة ليتضح لاحقا أنهم فعلا من الشرطة ، وقد تعرّف ناصر بالصوت على محمد فضل محمد ابراهيم (مزيكا) الذي هو شرطي ويقود عربة اتحاد المكفوفين . ويأتي الاعتداء على ناصر على خلفية اعتراضه على الفساد الإداري والمالي باتحاد المكفوفين بالقضارف . معا لمناصرة ناصر بالمحكمة الجنائية غدا الأربعاء 9 صباحا لمزيد من التفاصيل تلفون محمد إبراهيم آدم ناصر 0919258561