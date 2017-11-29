من حقيبة الذكريات: التجربة السودانية في العمل الآثاري بالمملكة العربية السعودية .. بقلم: البروفيسور عبد الرحيم محمد خبير
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مقدمة:
يعجبني تعريف أحد العلماء بأن " الآثار في جوهرها هي قصة الإنسان كما تظهرها الأشياء التي تخلفت عنه وهي بالدرجة الأولى البحث عن المعرفة وليس مجرد البحث عن الأشياء". وجدير بالذكر أن السودان كان من أوائل الدول العربية والأفريقية التي إهتمت بالمسح والتنقيب عن الآثار حتى قبل بزوغ فجر الاستقلال في غرة يناير 1956م. وكانت البداية للعمل الآثاري في السودان المسوحات الآثارية ببلاد النوبة ( شمال السودان وجنوب مصر ) وهي ثلاثة مسوحات: الأول (1907 – 1911م) والثاني (1929 – 1934م) والثالث (1959 – 1960م). وشهدت فترة الخمسينات والستينيات المنصرمة تأهيل الكادر الرائد من الآثاريين السودانيين ( عبد الرحمن آدم: 1924 – 1954م، ثابت حسن ثابت: 1921 – 1996م، نجم الدين محمد شريف: 1938 – 1994م، أحمد محمد علي الحاكم 1938 – 1996م، أسامة عبد الرحمن النور (1940 – 2007م). وركز هؤلاء الرواد أعمالهم في المسوحات والتنقيبات الآثارية بداخل السودان. أما الجيل الثاني من الباحثين السودانيين في مجال التنقيبات الأثرية فقد تخرج في جامعة الخرطوم وتتلمذ على الرواد الأوائل من علماء الآثار السودانيين وأساتذة أروبيين معظمهم من بريطانيا والنرويج. وعند إنشاء قسم الآثار بجامعة الخرطوم (1965م) ترأسه في البدء البروفيسور بيتر شيني (بريطاني) الرئيس المؤسس للقسم ومعه البروفيسور مصطفى الأمير(مصري)، وخلفه البروفيسور عبد القادر محمود عبد الله (1970 – 1971م) فالبروفيسور أحمد محمد علي الحاكم (1971 – 1981م)(رحمه الله). وقد قاما بدور كبير في تأسيس هذا القسم بالجامعة. وعاونهما أساتذة غربيون (جون قاولت،راندي هالاند،بيرس كروكر،إلزا كِلِب، رتشارد بيرس وبول كالو) وسودانيون (العباس سيد أحمد محمد على، علي عثمان محمد صالح، يوسف مختار الأمين، خضر عبد الكريم وإبراهيم موسى). وتلقت الدفعات الأولى من الآثاريين السودانيين الذين تخرجوا في جامعة الخرطوم دراساتهم العلمية في مجال التخصص باللغة الإنجليزية كما تتلمذوا على أيدى أساتذة جلهم من الغربيين (بريطانيا،الولايات المتحدة، النرويج،فرنسا ،سويسرا والمانيا) يمثلون مدارس أروبية متنوعة في مجال الآركيولوجيا والحفريات. ولا تسعفني الذاكرة بأسماء كل هؤلاء الخريجين. بيد أن أبرزهم في الدفعة الأولي (1971 – 1976م) (زهير حسن بابكر، فيصل الشيخ بابكر(رحمه الله)،أحمد ابوالقاسم الحسن، عبد الحليم بابو فاتح، فتح العليم عبد الله، عباس الشيخ، الزاكي عبد الحميد،صلاح محجوب ومحمد فريد) والدفعة الثانية (1972 – 1977م) (يوسف حسن مدني، علي التجاني الماحي، عبد الرحيم محمد خبير، حسن حسين إدريس ،فيصل الشيخ،عبدالرازق حسن وصديق محمد قسم السيد) والدفعة الثالثة (1973-1978م)(السيد الأنور عبد الماجد)رحمه الله)، محي الدين عبد الله المليك (رحمه الله)، هاشم السنجك والفاتح الحسين) والدفعة الرابعة (1974-1979م)(صلاح الدين محمد أحمد،الطيب خليفة،عبدالمجيد عثمان وشادية صلاح عبدالرحمن علي طه)،الدفعة الخامسة(1975-1980م)(نوال توفيق،هدى جاد وآمال أبوبكر"أول سودانية تحصل على الدكتوراه في علم الآثار" من الولايات المتحدة،جامعة تكساسSMU).أما الدفعة السادسة(1976-1981م) مرتبة الشرف فقد تخرجت فيها طالبة واحدة هي إنتصار صغيرون الزين التي إنضمت لهيئة التدريس في قسم الآثار بجامعة الخرطوم. ولعل من الملفت في التأهيل الأكاديمي للدفعات الأولى من خريجي جامعة الخرطوم أنها سارت على نهج الأسلاف من الرواد السودانيين إذ تلقي أغلبها دراساته العليا في الغرب (جامعات كمبردج، ليستر ردينق، ساوثهامبتون (بريطانيا)، برجن (النرويج) وكالقاري (كندا) وتكساسSMU )الولايات المتحدة) ) والسوربون (فرنسا) وجنيف(سويسرا) وبرلين(المانيا) والأمريكية-القاهرة .غير أن ثلة من هؤلاء الآثاريين إختارت العمل خارج السودان سواء في المحيط الأوربي (النرويج والمانيا )أو الأمريكي ، أو العربي (دول الخليج العربي).
التجربة السودانية في الآثار السعودية: تغرب عن الوطن مجموعة من علماء وباحثى الآثار منذ مطلع السبعينات الماضية كان أبرزهم البروفيسور عبد القادر محمود عبد الله (أستاذ الدراسات السودانية والمصرية السابق بجامعة الخرطوم) والذي إلتحق بجامعة الملك سعود(الرياض) مشاركاً في تأسيس قسم الآثار بهذه الجامعة العريقة والذي وضع لبناته عالم الآثار السعودي المعروف البروفيسور عبد الرحمن الطيب الأنصاري عام 1978م. وإلتحق بهذا القسم الرائد في دراسات آثار الجزيرة العربية وفي فترات متقاربة مجموعة من الآثاريين السودانيين (د. أحمد أبو القاسم الحسن: 1980 -2009م، أ. د. يوسف مختار الأمين: 1983 وحتى اليوم، د. عبد الرحيم محمد خبير: 1983 – 2000م، أ. د. العباس سيد أحمد زروق: 1985 – 2005م، عبد الرحيم حاج الأمين (رحمه الله) من الهيئة القومية للاثار السودانية: 1985 – 2009م ود. الصادق ساتي حمد الأمين السابق لمتحف السودان القومي: 1985 -2000م). وأ.محمود محمد محمود وأ.حمزة النميري(معهد الكليات التكنولوجيا سابقاً-جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا حالياً). وهناك الدكتور محمد أحمد بدين (عمل بمصلحة الآثار بالخرطوم ثم بوكالة الآثار السعودية في الثمانينات الماضية).ومن الجيل الجديد للآثاريين السودانيين الذي أتيحت لهم فرصة العمل بآثار المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية (كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود في الرياض) كل من الأستاذ الدكتور كباشي قسيمة (جامعة دنقلا) والأستاذ الدكتور أزهري مصطفى صادق (جامعة الخرطوم)،الدكتور جمال جعفر الحسن والدكتور فائز حسن عثمان(جامعة جازان). كانت تجربة العمل الآثاري للباحثين السودانيين في المملكة العربية السعودية جديدة من عدة أوجه، أولاً أن التأهيل العلمي لتخصص الآثار في السودان يركز على مقررات عن آثار وادي النيل وأفريقيا وبخاصة جنوب الصحراء، مضافاً إليها بعض المقررات المقتضبة عن آثار الشرق الأدني القديم بصورة لا تمكن الباحث (الطالب) من الإلمام الشامل بآثار جزيرة العرب، بلاد الرافدين وبلاد الشام حتى يتمكن من العمل في المسوحات والحفريات والتصنيف للموجودات الحضارية لتلك المنطقة بشكل علمي دقيق.لذا فقد بذل الباحثون السودانيون جهداً غير قليل في الإطلاع على آثار جزيرة العرب بوجه عام وعلى آثار المملكة بوجه خاص بصورة مكنتهم من متابعة طبيعة البحث العلمي في هذه المنطقة من الشرق الأدنى ذات الموروث الحضاري العريق. وثانياً، فإن نظام المسوحات والحفريات في المملكة العربية السعودية يختلف عن نظيره بالسودان. ففي الأول (السعودي) نلحظ أن باحثي الآثار هناك يطبقون النظام الأمريكي وهو ما يعرف بـ " نظام الظواهر Loci System " حيث يقسم الموقع إلي عدة ظواهر، تدرس كل منها في البدء كوحدة مستقلة، ومن ثم تجمع الظواهر مع بعضها لتشكل طبقة إستيطانية أو مرحلة معمارية (حضارية). أما في السودان فيعتمد الآثاريون في التنقيب عن المستوطنات على النظام الأروبي (البريطاني) وهو نظام الوحدات البنائية (Building units) . وهذه التجربة الثرّة لبعض باحثى الآثار السودانيين أضافت لهم معرفة جديدة لم تتوفر لنظرائهم داخل الوطن ليس فقط في أساليب المسح والتنقيب الاثاري وإنما أيضاً في إستخدام التقانات الحديثة والمواكبة للتحديث والتطوير المتسارع في حقل الآثار بسبب الإمكانات المادية المهولة للجامعات – وبخاصة جامعة الملك سعود التي عملوا فيها فيها لعدة عقود. وهي- كما هو معلوم- أفضل الجامعات العربية بمعايير التصنيف العالمي والمستوي الأكاديمي الرفيع إذ لا تزال تحتل المرتبة الأولي على المستوي العربي والإقليمي والمرتبة الـ " 200" على مستوي العالم.
يلزم التنويه إلي أن تجربة العمل الآثاري للباحثين الأوائل القادمين من السودان للمملكة العربية السعودية تركزت بموقعين مهمين هما: "قرية الفا"و (جنوب المملكة على 700 كم جنوب غرب العاصمة الرياض) وهو موقع يرجع تاريخياً لحقبة ما قبل الإسلام بين القرن الرابع قبل الميلاد والرابع بعد الميلاد. والموقع الثاني هو "الربذة" ويمثل مستوطنه إسلامية تقع إلي الجنوب الشرقي من المدينة المنورة بحوالي 200 كم وإشتهرت كمدينة إسلامية مهمة على طريق الحج القادم من العراق القديم والممتد بين الكوفة ومكة المكرمة والمسمى " درب زبيدة ". إشترك أغلب الباحثين السودانيين في تنقيبات موقع " الفاو " والذي يحتوي على مراحل إستيطانية ترجع إلي عهود مملكتي " معين" و"كندة" وإلي المملكة الأخيرة ينسب أمير شعراء العربية أمرؤ القيس بن حجر الكندي.وأسفرت حفريات هذا الموقع عن أطلال معمارية، وكتابات عربية قديمة (المسند الجنوبي)، فضلاً عن رسوم فنية، وتماثيل ومصنوعات معدنية ومسكوكات وحلى وزجاج وأواني وأدوات حجرية وفخارية. وأماطت اللثام عن مجتمع متحضر رغم بعد منطقة "الفاو" عن منابع الحضارات وروافدها، إلا أن التجارة والثقل السياسي الذي مثلته مملكتا معين وكندة استطاعتا أن تجذبا إلي "موقع الفاو" أجمل مميزات تلك الحضارات، وأن تتفاعل معها وتنتج حضارة خاصة بها متميزة بشكل واضح عَما جاورها. وعمل الباحثون السودانيون في مختلف مراحل العمل الآثاري من مسوحات، تنقيبات، تصنيف للمعثورات ودراستها وترميم للموجودات الحضارية. ونذكر هنا الدور المتميز الذي قام المرمم السوداني الراحل الأستاذ عبد الرحيم حاج الأمين (مرمم سابق بالهيئة القومية للاثار والمتاحف السودانية، 1960 – 1985م في صيانة آثار موقع "الفاو" السعودي وإبتكاره لأساليب جديدة وعملية في الترميم مستفيداً من خبرته في ترميم آثار النوبة بوادي حلفا قبل غرقها ومن معارفه التي إكتسبها في العمل مع البعثات الأوربية (البولندية والإيطالية). لامراء أن تجربة العمل الآثاري لفئة من الباحثين السودانيين بالمملكة العربية السعودية كانت فريدة في نوعها، فبالإضافة إلي أنها عملت على توسيع مداركهم المعرفية والثقافية في مجالهم المهني، فقد أضافت لهم وشائج زمالة وصداقة أصبحت وبرغم تقادم الزمن وثيقة العُرّي بأشِقائهم من الباحثين وعلماء الآثار العرب (مصر، سوريا ،لبنان، الأردن، فلسطين والعراق) الذين عملوا معهم بجامعة الملك سعود في الرياض.وإستفاد بعض طلاب تخصص الآثار في السودان من هذه الصلات الأكاديمية متمثلة في الزيارات العلمية لبعض هذه البلدان(مثال لذلك زيارات طلاب الآثار بجامعة بحري(جوبا سابقاً) لجمهورية مصر العربية أعوام 2008-2009م) وـتأسيس إتحاد الآثاريين العرب الذي نبعت فكرته من مجموعة الآثاريين العرب الذين كانوا يعملون بقسم الآثار والمتاحف بجامعة الملك سعود في التسعينات الماضية .وعلاوة على ذلك ، فقد نقل السودانيون الكثير من سمات وخلال أهلنا الطيبين في سوداننا العزيز إلي الجاليات العربية والأجنبية والتي ما فتئت تشيد بتلك الأخلاق السودانية الإنسانية النبيلة والتي يندر أن تجد لها نظيراً في الشعوب الأخرى. وحري بكاتب هذه الأسطر أن يثبت هنا الدور الكبير الذي قام به العّلاَمة السعودي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري – رائد الآثاريين الخليجيين وعالم الآثار العربي المرموق – بتخيره لمجموعة متميزة من الآثاريين العرب بغية إنجاز العمل الآثاري بموقع "قرية الفاو" بجنوب المملكة العربية السعودية، يعد الأول من نوعه على نطاق الوطن العربي. ولقد أكد هذا العالم الجليل عندما سئل ذات مرة عن سبب إعتماده في تنقيبات "قرية الفاو" بشكل أساسي على الآثاريين العرب سعوديين وغيرهم من الجنسيات العربية دون سواهم وكانت إجابته: أنه يسعى دوماً إلي هدف تحقيق الوحدة العربية أيًا كانت حتى ولو تجسدت عبر عمل علمي عربي مشترك كنموذج تنقيبات "قرية الفاو". وفي تصوري أن الرجل قد نجح فيما كان يصبو إليه. فقد أسس "مدرسة عربية في تخصص علم الآثار" إنداح أثرها الإيجابي على كافة بلدان الجنسيات العربية التي شاركت فيها. ومن المأمول أن تأتي أُكُلها خيراً علمياً وفيراً بظهور عشرة مجلدات عن "آثار قرية الفاو": صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القليلة القادمة. والله المستعان وهو الهادي إلي سواء السبيل(من أرشيف الكاتب).
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