الاتجار في البشر بين الطمع والامل (2) .. بقلم/ الطيب رحمه قريمان
التفاصيل
الزيارات: 31
بسم الله الرحمن الرحيم قريمانيات التاريخ: November 28,
و لان أمر الاتجار و التجارة و تهريب البشر في دولة ليبيا الممزقة قد استفحل مؤخرا خاصة بعد التناول الإعلامي له الأسبوع الماضي .. اليوم الثلاثاء الموافق الثامن و العشرون من نوفمبر يعقد مجلس الامن الدولي جلسة في مدينة نيويورك جلسة طارئة لمناقشة هذا الامر .. استجابة لطلب تقدم به مندوب فرنسا حول قضية المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا والاتجار بالبشر.. الجدير بالذكر ان المهاجرين غير الشرعيين من مختلف دول القارة الافريقية... !!
سوف أورد أهم ما قاله المتحدثين ومندوبي الدول المختلفة غير أنى سأشير في البدء الى جولة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبعض دول القارة الافريقية أولا .. المستعمرات الفرنسية سابقا .. فمن بوركينا فاسو قال الرئيس الفرنسي معلنا عن مبادرة لحل قضية المهاجريين الغير شرعيين في ليبيا. قال ايمانويل ماكرون إنه سيطلب من قادة الاتحاد الأوروبي المساعدة في إجلاء الأفارقة الذين يواجهون الخطر في ليبيا وتأتي تصريحات ماكرون رداً على التقارير التي أظهرت أن المهاجرين الأفارقة يتم بيعهم كعبيد في ليبيا الأمر الذي أثار انتقادات دولية وأضاف ماكرون " سأقترح أن تعمل أوروبا وأفريقيا على إنقاذ الناس العالقين في ليبيا من خلال عملية إجلاء ضخمة". و أما في جلسة اليوم الثلاثاء: قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر للصحفيين بنيويورك أمس الاثنين حول إمكانية فرض عقوبات على المتورطين بتجارة العبيد في ليبيا "فنحن نعمل على كل جبهة وننظر في أي تدبير ممكن لمكافحة هذه الممارسات". و من جانب أكد المتحدث باسم منظمة الهجرة العالية IOM ان عدد الذين وجدت جثثهم على شواطئ ليبيا في هذا العام حتى هذا الشهر يصل الى 6000 شخص وعضد أن منظمته سوف تعمل على ترحيل من يريد العودة من المهاجرين الى بلادة طوعا و ان منظمته لم و لن تجبر المهاجرين لعلى العودة الى بلادهم لكنها ستعمل على تسوية أوضاعهم ما استطاعت الى ذلك سبيلا و أنها سوف تعمل فورا على اطلاق سراح المحتجزين في أماكن مختلفة داخل ليبيا و يصل عددهم الى الخمسة عشرة مهاجرا ...!! كما أشار آخرون الى ان المهاجرين جلهم مهاجرون بسبب الأوضاع الاقتصادية .. ماعدا مهاجري دولتي اثيوبيا ونيجيريا ... !! وكانت هناك مطالبة قوي ة من أكثر من مندوب بتقديم مهربي وتجار البشر الى محكمة الجنيات الدولية... !! وتحدث أيضا المندوب المصري مبدئا استعداد بلاده للمساعدة في عودة الأوضاع الى طبيعتها في ليبيا الشقيقة او كما قال المندوب المصري...!! و طالب آخرون انه لابد من تنمية الدول الافريقية حتى تكون جاذبة الى شبابها و بالتالى لا يفكر الشباب في الهجرة الى دول اخرى... !!
وأعرب يوري فيدوتوف رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات عن غضبه وانزعاجه وطالب برد فعل عاجل وأكد استعداد مكتب مكافحة الجريمة للتعاون مع السلطات الليبية لملاحقة المتورطين في هذا الأمر قضائيا. وأعرب الاتحاد الأفريقي في وقت سابق عن غضبه أيضا إزاء مقاطع الفيديو المسربة وقال كوندي "ممارسات العبودية المعاصرة يجب أن تنتهي، وسيستخدم الاتحاد الأفريقي جميع الوسائل المتاحة" لوضع حد لبيع المهاجرين.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.