سيدي الرئيس.. الى متى؟؟؟ .. بقلم: د. أمل الكردفاني
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منذ عام 1989 وحكومتك تمارس الحكم بقرارات سياسية ،؛استعدت دول الجوار استعدت دول نطاقنا الاقليمي استعدت الدول الكبرى بل واستعدت الدول العظمى بدون اي مبرر؟
والسؤال: هل كان ذلك مبررا؟؟؟ هل كانت قراراتك سيدي الرئيس مبررة لتوقعنا في حبائل الحصار الاقتصادي والوضع في لائحة الارهاب؟؟ اترك لك الاجابة بلا أو نعم .. واستمرت قراراتك الخاطئة باعلان الجهاد وتحويل الحرب من سياسية الى حرب دينية ؛ قتل المئات من الآلاف من المقاتلين من الطرفين وقتل المئات من الالاف من المدنيين ؟؟؟ وفي النهاية استسلمت وسلمت الحركة الشعبية ثلث مساحة السودان بنفطه وكنوزه .. فهل كان قرارك باعلان الجهاد قرارا صائبا ؟؟؟ اترك لك الاجابة بلا او نعم.. طالب اهل دارفور بحقوقهم عام 2002 وطالبوا بالجلوس معك في ابشة لتكون منطقة وسط فماذا كان قرارك؟ لقد تجاهلت مطالبهم التي كانت بسيطة وهذا التجاهل يسميه فقه القانون الاداري بالقرار السلبي بالامتناع ، اي ان الامتناع عن ابداء الرأي هو في حد ذاته قرار بالرفض؟؟؟ فهل كان قرارك السلبي هذا صائبا؟؟؟ اترك لك الاجابة بنعم او لا... صدر قرارك بالتنكيل بالنشطاء الحقوقيين والقوى السياسية مما وضع السودان في المرتبة الأولى كدولة تمارس القمع والارهاب السياسي. فهل كان قرارك هذا صائبا؟؟؟ اترك لك الاجابة بلا أو نعم... اتخذت قرارك المؤلم بفصل الجنوب ، وقد منحت الشعب قبلها أملا في وحدة جاذبة . فهل كان قرارك صائبا؟؟ اترك لك اجابة هذا السؤال؟؟. بدأت الحركات المسلحة في دارفور عام 2003 ، وكانت مطالبها شديدة البساطة ، ولكنك اتخذت قرارا سلبيا آخر بالتجاهل ، فاشتعلت دارفور. فهل كان قرارك هذا صائبا؟ اترك لك الاجابة.. بعد أن حمي وطيس الحرب في دارفور اتخذت قرارات بتسليح قبائل ضد قبائل وقام الطيران بقصف المدنيين ، وقتل المئات من الآلاف ، فتم اتهامك بارتكاب جرائم حرب. فهل كانت هذه قرارت صائبة؟ اترك لك الاجابة.. اتخذت قرارك بخلق كيانات موازية لمؤسسات الدولة وهمشت هذه الأخيرة ومن ضمنها القوات المسلحة القومية.. فهل كانت قراراتك هذه صائبة؟؟؟ الآن تخوض في حروب في شتى بقاع السودان..في دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة ، فهل تعتقد أن قرارتك هذه صائبة؟ اترك الاجابة للأيام وهي حبلي بالاجابات.. اليوم اعتقلت زعيم قبيلة ضخمة كالمحاميد بعد ايام من اعتقال أحد قياداتها ، فهل تعتقد ان استعداء القبائل قرارات صائبة؟؟ نترك للأيام كشف الاجابة؟؟ انشأت قوات موازية عير خاصعة للدستور وقانونها الذي اخفته وزارة العدل عنا ورفضت كشفه يمنحها صلاحيات تفوق صلاحيات الجيش؟؟ فهل هذه قرارات صائبة.. نترك للأيام ايضاح حقيقتها مستقبلا... قال تعالى:(وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا (13) الاسراء... صدق الله العظيم
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