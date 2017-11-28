الكلام الكثير لا يفيد يا ام الدنيا !! نحن في إثيوبيا نعمل لا نتحدث كثيرا .. بقلم: ايوب قدي/ رئيس تحرير صحيفة العلم الاثيوبية

التفاصيل نشر بتاريخ: 28 تشرين2/نوفمبر 2017 الزيارات: 77