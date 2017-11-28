النصاب الشرعى للمنافقين لم يكتمل بعد!! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

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(1)
بعد أن مد المؤتمر الوطنى.يده غرباً الى الدول الاوربية ثم امريكا.ثم غير أتجاهه وذهب شرقاً.نحو روسيا.واخيراً أصبح السودان يمد يديه للجميع. (2) إنى أرى أن الشعب السودانى.هو أفضل الشعوب التى تُحسن وتُجيد فن التعامل مع المصائب والكوارث.لاحظ عدد السنوات التى قضها الشعب السودانى.وهو يُواجه ويُجابه مصيبة حزب المؤتمر الوطنى.اللهم اجعلها اخر مصائبنا.. (3) س/ كيف يستطيع النواب بالبرلمان القومى.النوم بالليل.بعد أن سمعوا وقرأوا تقرير المراجع العام لجمهورية السودان.وعن (سرقات بالجملة والقطاعى) لمال الشعب؟ج//يستطيع النواب النوم بالنهار فى البرلمان.وشعارهم .لن نسمح بان تضيع الاموال المختلسة والمنهوبة هدرا..ولكننا سنسمح أن تضيع هباءا منثورا!!. (4) فى كل حفل او محفل يحضره كبار رجال الحكومة.إتحادية او ولائية.لماذا يتحاشى (القارئ)تلاوة سورة المنافقين؟يبدو لى ان النصاب الشرعى للمنافقين لم يكتمل بعد.!! (5) الدستور ليس نصاً مقدساً,او كائناً مقدسا..وفى دولة الدنمارك(القريبة دى) تم توجيه سؤال الى الشعب الدنماركى.والسؤال يقول(ما الذى سيحدث للدستور لو بال عليه كلب؟)وكانت الاجابة الغالبة.لن يحدث له شيئا.وبعضهم قال يجب غسله سبع مرات.واحدهما بالتراب..ولكن الشئ الذى إتفق عليه عامة الشعب.أنه لا يمكن تعديل الدستور.إلا بناء على رغبة الشعب..وليس بناء على رغبة رئيس الدولة او رئيس البرلمان.او حتى بناء على رغية وزير الاعلام السودانى دكتور احمد بلال. (6) وزير الخارجية السودانية.البروف ابراهيم غندور.قال أن بعض مياه السودان كانت تذهب الى دولة مصر ك(سلفة)ونحن لا نعرف هل سلفة مقابل مبالغ مالية؟ام سلفة مقابل مواقف سياسية؟ام مقابل ماذا؟والحكومة المصرية تقول ان تلك المياه.كانت تأخذها ك(فائض)عن حاجة السودان.يعنى ما إختلفنا هذه المياه بضاعتنا ورُدت الى سد النهضة..ولكن نسأل السيد وزير الخارجية كيف تكون لنا مياه تذهب سلفة لدولة جارة؟.بينما بعض الاراضى الزراعية فى مشروع الجزيرة او فى مشروع السوكى تعانى من العطش.بل ان هناك كثير من مدن وقرى وفرقان السودان تعانى من العطش؟كيف يستقيم هذا الأمر؟ونحن احق بفائض مياهنا.وان شاء الله نغسل بها (كلابنا وقططنا وحميرنا وكل انعامنا) (7) أن يطلع أبن الفأر حفار.قلنا قسمة ونصيب.وأن يطلع أبن الوز عوام.قلنا انها جينات ورثة.قلنا أن يطلع أبن الفنان فنان.قلنا كارثة يتحملها المتلقى . وقلنا أن يطلع أبن لاعب الكرة لاعبا.قلنا عل يكون افضل من والده.وكل المذكورين اعلاه لن يضروا إلا قليل من الناس..ولكن أن يطلع أبن السياسى سياسى.ذلك هو ضرر وضرار.نهانا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الاقتراب.منه .وهو ضرر وضرار يقع على كافة وعامة الشعب.وكفاية (عمايل وفعايل)أبوك ياوليد.. (8) الهدف السامى من الكتابة هو نقد الواقع بكل اشكاله والوانه.والشعار المرفوع هو بالامكان فى السودان افضل مماهو كان او هو كائن..لذلك لن يضيع دم اقلامنا هدارا.واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه. وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين. //////////////////////