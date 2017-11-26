عبد الباري عطوان: الرئيس البشير يَشُقْ عصا الطّاعة على حُلفائه السّعوديين من موسكو .. هل سَيكون قراره المُقبل سَحب قُوّاتِه من اليَمن؟

التفاصيل نشر بتاريخ: 26 تشرين2/نوفمبر 2017 الزيارات: 668