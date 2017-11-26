ماذا سنجني من إنتهازية عبد الباري عطوان .. بقلم: غازي محي الدين عبد الله/سلطنة عمان
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فرح كثيرا الكاتب الفلسطيني عبد الباري عطوان بتوجهات الرئيس السوداني عمر البشير الجديده و اعتبرها تصحيح لانقلابه الثاني بانحيازه للمعسكر الامريكي ومخططاته في تقسيم المنطقه حسب زعم عطوان.. لم يكترث هذا الباري لتصريح البشير الذي طلب فيه الحماية الروسية و عرض على بوتين نشر قطع روسيه في البحر الاحمر و قواعد عسكرية في المنطقة لأن الأمر يعيد البشير لخندق بشار و ايران مناصري القضية الفلسطينية.. و لم يستفز رهن رئيس انقلابي مصير شعبه لدولة أخرى هذا العطوان بل اعتبره انجاز لأنه يخدم مصالح شعبه الفسطيني و مصالح بشار الأسد الذي يتاجر بالقضيىة الفسطنية.. هكذا هم الفسطينيون و عبد الباري واحد منهم لا يألمون ولا يستحون من السير على جمامجم الآخرين و بناء الجسور من اشلائهم علها تمكنهم من استعادة أرض فلسطين.. هؤلاء لا تأتي مصالح الشعوب الأخرى في مخيلتهم إلا بما يخدم قضية شعبهم فقط .. لذلك لا يهمهم كثيرا أن يقضي عمر البشير على شعبه عن بكرة ابيه وكذلك البشار طالما أنهم يخدمون مصالح الشعب الفلسطيني.. هؤلاء القوم يأخذون القضايا مجزأة و لا يأخذونها جملة و يستفيدون من الجزء الذي يخدم مصالهم فقط و ما لا يخدم مصالحهم فليس لهم فيه شأن ..إنتهازيتهم هذه سمحت لهم من قبل مناصرة صدام حسين علنا وبدون اي استحياء فقط لانه أعلن أن احتلال الكويت هو الطريق لتحرير فلسطين...
و أعتبر عبد الباري عطوان أن مواقف البشير الجديدة جاءت بمثابة انقاذ له و التفاف سريع على مرحلة كانت نشاز في تاريخه و تاريخ الشعب السوداني الذي يعتبر واحد من اكثر الشعوب العربية و الاسلامية انتصارا لقضايا الحق و العدل خاصة في فلسطين المحتلة.. و لم يدري هذا العطوان أن 28 سنة من حكم البشير "الاخوان المسلمون" للسودان هي نشاز في عمر الشعب السوداني و لا جديد فيها اليوم سوى أن مصالح شعب عطوان الفلسطينيه عادت لتصبح من جديد من اولويات حكومة البشير فانتفى عنها النشاذ.. و لا يستحي عطوان في التفاخر و الاعجاب بتصريح البشير "أنه لا سلام في سورية دون بقاء بشار الأسد في الحكم" بل يعتبر ذلك بمثابة مراجعة شاملة لايدلوجية الاخوان تعكس حالة من الصحة تعيد تصحيح سياسة استمرت سبع سنوات هى عمر الازمة السورية.. و لا يدري هذا العطوان أنه يتعامل مع مواقف حكومات و ليست مواقف شعوب.. حكومات "انقلابية عسكرية" و شرعيتها كما قال هو تستمدها من جماهير إخوانية في السودان و بعثية في سوريا فعليه ان لا يفرح كثيرا بهذه المواقف لأنها تدور مع مصالحها الذاتية مثلما تدور زهرة عباد الشمس مع حركتها.. لم ينسى عطوان في غمرة فرحته برهن السودان لدولة روسيا أن يهنئ البشير بعودته الى خندقه الطبيعي متمنيا ان تكون توبته توبة "نصوح" تغسل أدران مغامرته التي نقلته الى خندق لا يليق آخر لا يليق به و بالسودان و شعبه.. بالطبع عطوان يقصد بالعودة الطبيعية مناصرة الحكومة للقضية الفلسطنية و لا يهمه كيفية العودة حتى و لو كان ثمن هذه العودة كل أراضي السودان و شعب السودان.. على عطوان ان يعي ويعرف جيدا أن البشير لا يمثل شعب السودان بل يمثل تيار إخواني لا شعبية له في السودان أو في اي دولة عربية أخرى .. وأن العودة التي يراها طبيعية ليست عودة شعب لأن الشعب اصلا لم يتزحزح عن مواقفه و لم يبدلها .. و عليه أن يعي جيدا هو و غيره من العرب أن الشعب السوداني يناصر القضية الفلسطينية ويقف بجانب شعبها ليست لأنها قضية عربية فليس الشعب السوداني كله عربي و ليس لأنها قضية إسلامية فليس كل سوداني مسلم لكنه يفعل ذلك لأنها قضية شعب مقهور و مظلوم فقد ناصر الشعب السوداني من قبل قضية نكاراجوا و نامبييا و غيرها من القضايا الشعوب التحريرية بعيدا عن اي عنصرية عرقية أو دينية.. بهذا الفهم يقف شعب السودان مواقفه الابية مع الشعوب و ليس كما يريد له البشير أو عطوان أن يفعل.