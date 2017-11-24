مسرح البشير المرتبك في روسيا إمتدادا لارتباك مسرحه في الداخل بينه وبكري وعلي عثمان ونافع .. بقلم: ياسر عرمان

التفاصيل نشر بتاريخ: 24 تشرين2/نوفمبر 2017 الزيارات: 801