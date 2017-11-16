ما هو دور سفارات السودان بالخارج إذا كانت لا تستطيع تجديد الجوازات ..!!؟؟ .. بقلم: د. عثمان الوجيه
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إنتهت صلاحية جوازي قبل إسبوعين،، وحرصت ألا أذهب لسفارة السودان بمصر –لما تجرعته من قناصلها- وهداني تفكيري لأُوكل من ينوب عني في المهمة فتذكرت أنه لا بد لي من توثيقه في السفارة –التي لا أطيق سماع سيرتها- اليوم "غبرت أقدامي الطاهرة بزيارة البؤرة الملوثة" لأنتزع حقي الشرعي.. ولكن،، في الباب وجدت قوة عسكرية –إجراء عادي- لتأمين السفارة كما نلحظه دوماً أمام مقار "المنظمات، الهيئات والسفارات" ولكن –الغير عاي- هو إستوقفني –ضابط- فقلت له "دورك هنا لتأمين السفارة فقط ولا دعوى لك بي ولماذا أتيت" وأوضحت له بأن حالتي الصحية لا تسمح لي بالوقوف في طابور –خلف العشرات تحت زمهرير الشمس / خارج حرم السفارة- وتحديته ودخلت،، إنتبه لحديثي وأمر عساكرة بعدم إعتراض طريقي.. وأول موظف قابلته قال لي "هو هنا مافي غير عثمان الوجيه ؟؟" فقلت له "أحمد الله بأن هناك من يعرفني ولا أعرفه !!" عسر عليه هضم –إذلالي له- فحاول أن يخفف دمه –كنت ساعتها أرتدي فانلة حمراء- فقال لي "عارفنك ماركسي بس ما لدرجة تجينا زي المزيور الدايرين يفتحوا ليه العلبة !!" وواصل "لو ولعت سجارة ح إتصل بالمطافي !!" فقلت له "عاوز أجدد جوازي !!" بصراحة لست ميالاً للمجاملات والنفاق والثرثرة،، فقال لي "جوازك إلكتروني ؟؟" فقلت له "يا للغباء أنت تعمل هنا وتعرف أكثر مني لأن الجواز الأخضر أُلغي منذ مدة والطبيعي من يأتيك هنا يحمل جواز إلكتروني !!" فقال لي "بكل أسف الجواز الإلكتروني ما بيتجدد وإنما بيستبدل –وفي السودان فقط- !!" ألجمتني الدهشة وقلت له "كيف تجددون الأخضر كثير الثغرات وتستبدلون الإلكتروني الذي يحوي شريحة إلكترونية تسهل التعامل مع ما يحويه من معلومات ؟؟" فقال لي "دي إجراءات مسئول عنها السجل المدني !!" فقلت له "لماذا أذهب السودان لإستبداله ؟؟" فقال لي "ليس لدينا مايكنة لطباعته هنا !!" فقلت له "جوازي الاْن –كُشتينة- !!" فقال لي "لو عاوز ترجع السودان تعالنا نطلع ليك تصريح !!" فقلت له "كيف أحمل في يدي جواز وأعود لبلدي بتصريح إضطراري من السفارة وما هو دور السفارة أصلاً إذا كانت لا تستطيع تجديد جوازات رعاياها ؟؟" فقال لي "دي غلطتك إنت وكان مفروض تعمل حسابك من وقت كافي !!" فقلت له "هب أني خرجت من السودان قبل 6 أشهر من نهاية صلاحية جوازي وتعاقدت في عمل لمدة عامين والمخدم إشترط عليّ أن تكون إجازتي نهاية خدمتي فكيف أظل لعام ونصفه بجواز منتهي الصلاحية –مع العلم بأن إستخراج الجواز الجديد لن يتم بواسطة التوكيل- حتى تكرمني السفارة بتصريح إضطراري لأعود به بلدي ؟؟" بالله عليكم "ما هو دور السفارة ؟؟ قد أكون مخطئ في فهمي للمفردة ؟؟" أما كان الأجدى أن تغلق السفارات ويسرح قناصلها وتقلص ملحقياتها ويكتفون بمكاتب شرفية تمثيلية –لتقليل النفقات- ولمن يقول "هناك حملات توفد من السودان إلى السفارات بالخارج –بين الفينة والأخرى- خصيصاً للغرض !!" أسأله "ما دخلي أنا حتى إنتظرها وقد لا تأتي قبل عام ؟؟" بربكم أفتوني " ما هو دور سفارات السودان بالخارج إذا كانت لا تستطيع تجديد الجوازات ؟؟" هنا تحضرني طرفة فليسمح لي القارئ الحصيف بأن أوجزها في هذه المساحة وبهذه العجالة وهي :- بعد أن تعرضت للضيم في مصر (مُنعت الإقامة على جوازي السوداني رغم أنف –تأتع- وأعتقلني أمن الدولة بدون أي تهمة في –سوهاج- وتعرضت لمحاول إغتيال برابعة النهار في –القاهرة- وتعرضت لـ 3 حوادث إعتداء في –الإسكندرية- في إحداها إستغل خصمي صلة قرابته برئيس القسم فأدخلوني الحبس وأنا الشاكي لكي أكتب تنازل بالإكراه) كتبت -وااااا عمراااااه- فهاتفني "محمد صغيرون / قنصل عام السودان بالإسكندرية : لكنه لم يفعل أي شيء حتى الاْن !!" فسألته لماذا لم يتحرك في الموضوع فقال "لأنك بتكتب عن الموضوع في الأنترنت ولمن سألت عنك عرفت إنك قاعد في مصر دي لا شغل ولا مشغلة غير الكتابة في الأنترنت عشان كدة أنا ما ح أتابع معاك في الموضوع !!" فقلت له "الحمد لله أنا عاطل لكني بخوفك بكتاباتي في الأنترنت يلا قول لي إنت شغال شنو يا فاشل ؟؟" وعلى الفور –أعلنها الاْن / على إستحياء- طلبت الحماية الدولية بواسطة الأمم المتحدة "حتى لا أكون رهينة سفارة لا تستطيع تجديد جوازات رعاياها !!" والاْن أسأل "ماذا عن البسطاء من المغتربيين السودانيين لو حدث لأحدهم مثل موقفي هذا ؟؟" الأمر جلل والموضوع خطير - The matter is serious and the subject is dangerous - وعلى قول جدتي :- "دقي يا مزيكا !!"
خروج :- قارئ الحصيف،، إبتعدت عنكم لفترة –بسبب ظروفي الصحية- وممتن لكل من سأل : عن سبب غيابي القسري.. ولن أزيد،، والسلام ختام.
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د. عثمان الوجيه / صحفي سواني مقيم بمصر YOUTUBE GOOGLEPLUS LINKEDIN TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM SNAPCHAT SKYPE : DROSMANELWAJEEH – عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.