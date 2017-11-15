رِسَالةُ بُولُس الرَّسُـول إِلَى أَهـل السُّـودَان الجَنُوبِي .. بقلم: دينقديت أيـوكـ

التفاصيل نشر بتاريخ: 15 تشرين2/نوفمبر 2017 الزيارات: 33