متوالية التقية الايرانية الامريكية .. بقلم: طه احمد ابوالقاسم
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قبل قرابة أربع سنوات .. كتبت .. تقية وتقية .. لكن .. ما هو التغير .. الذى حدث فى المسرح ... مقال الأمس
ما زالت الدولة العظمى تواصل تقيتها المفضوحة .. بغزو عراق العروبة والاسلام فى العام 2003 .. الدولة العظمى رائدة الحيل السينمائية .. والتخفي .. وطائرة بدون طيار .. وصناعة رئيس دولة .. يعمل بواسطة سوفت وير أمريكي .. كما فى حالة المالكي والان العبادي فى العراق .. أخذت امريكا دروس عصر اضافية .. فى التقية بنكهة فارسية .. وتعلمت المسيار .. تزور السستاني فى سردابه .. ولا يظهر السستاني فى الاعلام .. السستاني نفسه كتلة من التقية .. عيار ثقيل .. ومشفر .. ممنوع من الظهور .. اي لغة يتحدث .. ؟؟ أصله وفصله ..؟؟ يصدر الاوامر ممهورة بتوقيعه .. صدر تحت توقيعي من حوزتي وسردابي .. وعلى الجميع اتباع المسار .. جلس المالكي بدكة الاحتياط بجانب الجعفري .. الفرصة الآن للعبادي .. امريكا تطير فوق العراق .. وقوات اضافية .. تساند البشمركة .. ضد الدولة الاسلامية .. قبل تشكيل الحكومة او اذن من أحد .. تماما عندما قذفت امريكا مدينة الصدر .. وتبرم المالكي .. ولم يصدق انه من الاغوات .. وحارسا للامريكان فى بلده
أما التقية التي لا تعرفها إيران .. فهي تقية الامريكان التي تعتمد علي البحث العلمي والجامعات وقاعدة البيانات .. مسخره لخدمه شعبها .. وزيادة نفوذها وحماية الطاقة ومصادرها .. وامن اسرائيل . ايران التي تتعشق الوهم بعودة الامام العسكري من السرداب .. لا تدرى أنها تحت السيطرة .. وهناك أيضا حوزة أمريكية .. تجيد الحيل السينمائية .. ومراكز وجامعات للوهم لامثال ايران .. حتي البيشمركة خلعت السراويل الطويلة .. ولبست أمريكي .. ينقصها الحصان .. وتحمل علم الاحلام .. وتحارب تحت غطاء الطيران الامريكي .. يضاف الى ملفها .. التعاون مع اسرائيل .. تزاوجت التقيتان فى حرب العراق . إيران مؤملة فى السيطرة على العراق اقتصاديا وادارة العتبات المقدسة فى العراق .. ونشر مذاهب الضلال ومقارعة دول الخليج .. مضافا اليها أحلام الفرس القديمة وأمجادهم .. تحلم بايوان كسرى .. كما تحلم اسرائيل بهيكل سليمان .. وتحلم أمريكا بالسيطرة على نفط العراق والخليج والتخزين للاجيال القادمة أمريكا لديها هاجس يؤرقها .. حيث زوال النظام الطائفي فى دمشق .. مقدمة لزوال نظام العراق .. وهى التى ساهمت فى صناعته .. واصبح ماركة صنع فى أمريكا .. اليوم ربيعا عربيا عارما بطعم آخر .. فى العراق والاحواز وسوريا .. كذلك زلزلة عقائدية .. فى جوف الدولة الصفوية
السعودية وبقية دول الخليج هم مجلس الامن الحقيقي .. حيث ساعدوا فى انسياب الطاقة الي كل دول العالم بكل أمان .. يراقبون الموقف وعنجهية الدولة العظمى .. التى تطلب المساعدة لمحاربة داعش .. ومن قبل القاعدة .. وتغض الطرف عن الحوثين وحزب الله .. حقا فضحية .. تقية وتقية .. انتهى مقال لامس .. نسأل اليوم .. ؟؟ بعد أربع سنوات ماذا حدث .. ؟؟ تمددت ايران وطوقت الجزيرة بكاملها .. تم تشريع . . النووي لايران .. تم رفع الحظر .. استثمارات المغتربين الايرانيين أكثر من 600 مليار الى داخل ايران .. كيف يسقط حسنى مبارك .. فى أقل من اسبوعين ...؟؟ وبشار الاسد .. يزداد قوة .. بحماية أمريكا وروسيا .. كيف نصدق داعش .. تحتل الموصل لمدة اربع سنوات .. وتصدر النفط .. وتجمع مليارات .. من البنوك .. ما زالت أمريكا تحتل العراق .. وحركة الطيران تحت تصرفها .. وتسأل أمريكا .. تمويل الارهاب .. ؟؟ .. تمويل الارهاب بتصرفها اليوم .. ترامب .. التقية الجديدة .. مندوب مبيعات ومحصل .. يأمره المدرب الذى يقف على خط الملعب .. بعد أن أخرج أوباما .. أن ينفذ الخطة الجديدة .. شاهدناه ناصحا .. أن يحل المشكل اليمنى بالحوار .. اين حاملات لطائرات .. سرتوقا ومرتوقا .. ؟؟ الم يستولي الحوثي .. على الحكم .. ؟؟ ويستولي على المليارات من البنك المركزي ..؟؟ وهم مصنفين ارهابين.. تمادي الحوثي .. بقذف الرياض بصواريخ بالستية .. وترامب يتفرج .. ماذا يفعل الباترويت موديل التسعينات ؟؟ .. آخر الفضائح .. تمددت ايران فى مواضع السنة .. اقليم الاكراد فى العراق .. ترسل ايران قاسم سليماتي .. لاستلام نفط كركوك .. وتعقد اتفاقية ..نفطية .. طعم العلقم فى حلق البرازاني .. بصره اليوم حديد ..
تقية ايران وأمريكا .. الحرميين الشريفيين
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