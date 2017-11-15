ماوراء الكلمات...الخبز خط أحمر..لا يراه الكثيرون!! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

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الخبز خط احمر..لا يراه الكثيرون!!
(1) حزب المؤتمر الوطنى.بلاء.لا يُؤجر الصابر والساكت عليه.ونعمة لا يجب شكرها. (2) ياحليل زمان زمن(القفة أم أضنين البشيلوها نفرين)واليوم جاءنا يقدل ويتضرع زمن. الكيس البشيلوهو باصبعين. (3) سئم ومل العرب والمسلمين من الذهاب والوقوف المتكرر بابواب منظمة الامم المتحدة.والتقدم بشكوى ضد الكيان الصهيونى.ومايفعلة بالفلسطينين وبفلسطين. فلماذا لا تُكلف الامم المتحدة نفسها.وتذهب بقضها وقضيضها.بشبابها وشيبتها. لترى بام وأب عينيها مايجرى فى الاراضى الفلسطينية ؟ومحاولة بنى صهيون المتكررة لطسم الهوية الفلسطينية العربية.وإستبدالها بالهوية العبرية.؟ومن راى ليس كمن سمع.وليس كمن قرأ التقارير..الغريب فى امر الامين العام للامم المتحدة السابق او الحالى او اللاحق.ان القاسم المشترك الاعظم بينهم انهم يشعرون بالقلق الشديد او القلق البالغ.او القلق العميق.او الحزن النبيل.ممايجرى فى الاراضى الفلسطينية. وكتر الله خيرهم على هذا المشاعر النبيلة .فهى افضل من عدم الشعور. وتبلد العواطف والاحساس. (5) الطغاة يتشابهون فى كل شئ.وكلهم يدعى ويفتخر بانه كان أول دفعته.وكان وكان. منذ اول سنين تعليمه وحتى وصوله وإستيلاءه على كرسى الحكم.والمطلوب الاتصال باحد او اى عدد من دفعة الطاغية.فعندهم الخبر الاكيد.الذى يقطع قول كل طاغية كذاب أشر..ابحثوا معنا عن افراد من دفعة الطاغية. (6) قالوا من أدب ولده صغيرا.سُر به كبيرا..إلا أن الحركة الاسلامية الأم الفاضلة. والدة المؤتمر الوطنى.لم تُسر بابنها العاق لها.وإنى أراها تعض بنان الندم على هذه (الولدة)الخاسرة..والمؤتمر الوطنى إجتمع فيه العقوق وحب الاذية..وهو اليوم كثير الاذى للشعب السودانى. (6) المواطن دائماً (فاهم غلط)وفهمه (مغلوط)وهو ايضاً ليس باعلم من الحكومة ومن طاقمها الاقتصادى..فقد قال وزير المالية الحالى الدكتور محمد عثمان الركابى.نفس القول الذى قاله من سبقوه بالجلوس على كرسى الوزارة.ويتغير الوزراء والفهم واحد..بان لا بد مما ليس من بد.وان مشكلة او ازمة الرغيف لن تحل (لن حرف نصب يفيد النفى)مالم(لم حرف جزم)يُرفع الدعم كلياً عن الدقيق..وان الدعم كما زعموا لا يصب فى مصلحة المواطن..ولكن المواطن(الغتيت والغشيم.) يظن ظناً(ناعس الاجفان)بان الدعم يصب فى مصلحته..وبالله شوف قلب الحكومة على المواطن.ولكن قلب المواطن على حجر.!!.وأيها الطاقم الاقتصادى.لماذا (تجوط وتكورك)وترفع صوتك عالياً وتصرخ.ويرتفع ضغط دمك.وتدعو الى رفع الدعم كلياً عن الدقيق.فانت تملك الورق والقلم والقرار,فارفعه دون ان (تقلق)منامك.فالحكومة (مش عارفه كل حاجه)؟ولا تصدق قولهم (الماسورة )وليس المأثور.بان الخبز خط احمر.فكم من الخطوط الحمراء تم تجاوزها من قبل الحكومة.ولم يحرك الشعب ساكنا..والشعب اظنه مصاب بعمى الوان فهو لا يفرق كثيراُ بين اللون الاحمر ولون زينب..وعلينا ان نكون لجنة تسمى لجنة إسناد رفع الدعم عن كل شئ واى شئ..ويكون فى علمكم .دون رفع الدعم لن تحل ازمة الرغيف.او ازمات اخرى.!!. (7) الشعب ليس لقمة سهلة..من يحاول أن يبتلعها,إختنق..واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين.. ////////////