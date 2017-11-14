عدم إخطار الشاكي المكفوف محمد إبرهيم آدم ناصر بالمحكمة وتأجيلها إلى يوم 29 نوفمبر الجاري

التفاصيل نشر بتاريخ: 14 تشرين2/نوفمبر 2017 الزيارات: 35