الشعب يريد موازنة لا فارض ولا بكر .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى
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(1)
مشكلة الفساد فى السودان.ليس الدخول الى اوكار الفاسدين.المشكلة إيجاد تلك الاوكار.. (2) الكذب اوالتبرير.هو فى ذاته ثقافة وفن وموهبة.لا تتوفر لدى كثير من الوزراء ونواب البرلمان والولاة وكبار المسؤولين.ومعقولة(بس)اننا نملك مجموعة كبيرة ومقدرة من الفاشلين حتى فى الكذب والتبرير؟ (3) هذه الاغانى الجديدة(بتاعة الجيل الجديد)يبدو لى ان اذاننا واذان كثير من النقاد لا تستسيغها.ونحن غير جاهزين نفسياً ووجدانيا,للاستماع لها وتذوقها.ربما لانها صنعت بليل.او تم تجميعها ولصقها لاذان غير اذاننا.ولزمان غير زماننا.ولكن إياك أن تجاهر برأيك فيها.وإلا حسبوك من ضمن الفاقدين لنعمة تذوق الغناء الجميل.وأنك لا تفهم فى مثل الاغانى.لبلادة فى حسك وشعورك. (4) ايها المواطن السودانى.ليس حزب المؤتمر الوطنى لكل بصاحب..ولو لا ثلاث لما إستمر حزب المؤتمر الوطنى فى الحكم.الاولى صمتك الغير مبرر.والثانى الموافقة على مايفعله بك.وعلامة موافقتك السكوت.والثالث قناعتك الكاذبة بقولهم (انت افضل من ليبيا وسوريا والعراق.)والقاسم المشترك بين الثلاثة هو الصمت والسكوت.والمواطن السودانى مواطن طيب.ولكن حكومة حزب المؤتمر الوطنى اخر من يعلم!! (5) مثلما هناك الرجل الديوث.ايضاً توجد الحكومة الديوث.التى لا تغار على إقتصادها.من التحرش(نهاراً جهاراً)من مايسمى صندوق النقد الدولى. او بنك النقد الدولى.ولا تحرك ساكناً.وهذا يحدث فى عز النهار.ولا نعرف ماذا يحدث للاقتصاد فى الليل البهيم.؟وابشر ايها الشعب السودانى.فمادام صندوق النقد.متواجداً بينكم (بشحمه ولحمه)او عبر وكيله حزب المؤتمر الوطنى. الذى ينفذ اوامره.ويتجنب نواهيه.فابشر بمزيد من مايطلق عليه كذاباً وإفتراءاً.رفع الدعم او تخفيضه.عن المحروقات والدقيق .والدواء .والتفكير فى رفع اسعار الكهرباء والماء.وابشر بمزيد من التعتيم والغموض.ونبذ الشفافية والوضوح.فى إدارة الشأن الاقتصادى.وصندوق النقد يرى دائماً بان الدعم تشويهاً للاقتصاد.وبذلك قطع صندوق النقد قول كل خطيب فى الاقتصاد. (6) قالوا من تخنث وتليث.لم يكن رجلاً ولا إمرأة..مقولة نهديها.لبعض الشباب (المتاثر شديد)بنون النسوة.فى ملبسهن ومكياجهن وحديثهن وطريقة مشيتهن. ومنافستهن فى إستعمال مستحضرات التجميل..بعد الفاصل.ويعلن بكل قوة عين. تمرده الظاهر على جمع المذكر السالم. (7) ماهى إلا ايام قليلة وتدخل موازنة العام 2018الى البرلمان.وبالطبع نوابكم الكرام. لن يخيبوا ظنكم او رجاءكم اونظرتكم فيهم جميعا(رجالاً واناثا).فلن يعيدوها من حيث جاءت لمزيد من التجويد والنظر بعين العطف الى حال الشعب.فالشعب يريد ميزانية أعم نفعا.وأصدق ارقاما.وأكثر واقعية.وأفضل تنفيذيا.ولا يجرى إستبدالها او تعديلها او إضافة أو حذف بعض ماجاء فيها ارضاءا لجهة ما.فالميزانية(مفروض وحقو)وبعد ان يجيزها البرلمان ويوقع عليها اعضاءه(الافضل ان يبصم عليها النواب)لا تُرد ولا تُستبدل.بعد خروجها من المحل اى من البرلمان.ايتها الحكومة الشعب يريد موازنة لا فارض ولابكر.الشعب يريد موازنة عوان بين ذلك. (8) ارحنا بيها يا البشير.وقل للجميع أنك لن تترشح لدورة رئاسية اخرى.حتى تفسح المجال لقيادات جديدة.واللهم فك اسر وحظر.دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين.