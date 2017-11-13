*هكذا يعجز الرثاء جهارا عن رثاء عظماء القوم في حضرة غيابهم الأبدي ورحيلهم السرمدي!! .. بقلم: مهندس/ حامد عبداللطيف عثمان/جدة

التفاصيل نشر بتاريخ: 13 تشرين2/نوفمبر 2017 الزيارات: 15