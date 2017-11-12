بنجامين يوكوان .. الخُذْلان العَلْقَمِي .. بقلم: عمر الدقير
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لا أخال أحداً من السودانيين شاهد الفيلم التوثيقي (Sudan’s Forgotten Films)، الذي بثته قناة الجزيرة الإنجليزية أواخر الشهر المنصرم، ولم يشعر بالخجل وقشعريرةٍ تسري في أنساغ الروح، قبل الجسد، ووجد ما يلوذ به غير الدموع.
يحكي ذلك الفيلم التوثيقي قصةَ المُوظَّفَيْن - بنجامين يوكوان وعوض النور - اللذين ترافقا في العمل لأكثر من أربعة عقود في حقل الإنتاج السينمائي منذ مرحلة تأسيس تلفزيون السودان وإدارة الانتاج السينمائي خلال النصف الثاني من القرن الماضي، حيث أصبحا قَيِّمَيْن على أرشيفٍ ضخمٍ من التسجيلات المرئية "حوالي 13 ألف شريط سينمائي" .. حكى الرجلان، بحرارةٍ ومرارة، عن معاناتهما وهما يحاولان الزَّود عن ذلك الأرشيف، الذي يوثِّق لأهم اللحظات في تاريخ السودان الحديث، وكيف أنَّ قِسْماً مُهِمَّاً منه تعرض للتلف - مثل الفيلم الذي يوثِّق زيارة نيلسون مانديلا التاريخية للسودان وما وجده من احتفاء كأحد زعماء التحرر الوطني في أفريقيا - بعد سنواتٍ من سوء التخزين بسبب الإهمال الحكومي المتمثل في الضَّنِّ عليه بالميزانية المتواضعة اللازمة لصيانته وحفظه للأجيال القادمة .. كان الرجلان يحكيان وهما منهمكان في عملهما يتحسَّسان الأفلام الوثائقية بأنامل رشيقة كما لو أنها نايات ينسكبُ منها الشَّجَن .. كانت أناملهما قاسماً مشتركاً بين مُكَوِّنات وطنٍ "حدَّادي مدَّادي" قبل أن يؤول أمره إلى أباطرة التقسيم الذين قَضَمُوا الثدي الذي أرضعهم وتنكَّروا للنيل الذي شربوا من مياهه وغسلوا بها أجسادهم .. ولو استطاعوا لقاموا بتفسيخها وتعبئتها في قِنانٍ للبيع!!
الجريمة النكراء التي طالت أرشيف السودان المرئي تتكثَّف في المأساة الشخصية للرجلين .. بنجامين عومل بعد التقسيم كـ "مواطن أجنبي" محرومٍ من حقه في الترقِّي الوظيفي، بل خُفِّضَتْ درجتُه الوظيفية كما أفاد هو بذلك .. وكان محزناً أن يكشف فيلم قناة الجزيرة أن بنجامين، الذي تصبَّب عَرَقُهُ لعشرات السنين في الخدمة المتفانية بمؤسسة عامة، يسكن مع أسرته في بيتٍ متواضعٍ يقع في منطقة لا تصلها خطوط الماء والكهرباء، بينما كثيرٌ من رصفائه في مؤسسات الخدمة العامة يمتلكون العمارات الشواهق وليس لهم "في خدمة الناس عَرَقْ"!! .. أما رفيق دربه عوض النور، فقد فُصِل من عمله لأنه أكثر إزعاج رؤسائه بمطلوبات الإهتمام بالأرشيف، وهو يقول في ذات الفيلم التوثيقي بنبرةٍ أسيانة: "الله أعلمْ الأجيال القادمة تلقى حاجة تشوفا عن تاريخ السودان".
تحدَّث بنجامين، بكلماتٍ يرشح منها الحنين والأنين معاً، مُقارِناً بين واقعٍ عاشه فيما مضى وواقع "الإنقاذ" الغاشم الذي اختصره بقوله: "البلد انتهت"، مشيراً إلى تدمير السكة حديد ومشروع الجزيرة كما تحدَّث عن خط هيثرو - الذي ذهب مع الريح - وعن مصادرة مجانية التعليم والعلاج حتى أصبح المريض يشهق شهقته الأخيرة لأنه لا يملك ثمن الدواء المنقذ للحياة، ووصف معاناته وأبنائه المولودين في الخرطوم حيث لا يُعْتَرَفُ بهم لا فى الشمال ولا الجنوب .. ومع كلِّ ذلك الأسى وتلك المعاناة، ورغم أثقال السنين التي يحملها على ظهره، ظلَّ بنجامين واقفاً على ضفاف الحلم منتظراً "مجيء حكومةٍ تُقَدِّر ما فعله وتنصفه وأسرتَهُ"، لكنَّ مخالبَ المنايا ترَبَّصت به وتصيَّدته إثر تعرضه لحادث حركة، في مشهدٍ يماثل نهاية قصيدة حميد السردية الرائعة "عم عبد الرحيم".
جاء رحيل بنجامين عن هذه الدنيا كما لو كان موعداً مضروباً في أقاصي عزلته .. لقد تعرَّض، منذ سنوات، لِمَا يشبه القتل البطيء وبَدَتْ له الأرض برحابتها أضيق من ظِلِّ رُمْح بعد أن لَفَظَهُ وطنان، كانا وطناً واحداً قبل أن يشطره اضطرابُ العقل السياسي مثل كَعْكَةٍ رخوة .. عاش كهولته قابضاً على انتمائه للسودان الكبير، لكنه لم يجد مِن الذين يتوَلَوْن الأمور على ظهر الأرض في "السودانَيْن" مَن يعترف بانتمائه، فاختار بطن الأرض وطناً وكأنَّه أيْقَنَ أنَّ ما مضى لن يعود كما ردَّد ذاك الغُرَابُ الأسحم حين ناجاهُ الشاعر "إدغار ألان بو" مؤمِّلاً لُقْيَا حبيبته "لينور" التي ذَوَتْ تحت التراب.
رحل بنجامين واصطحب معه إلى القبر ذكرياته وأحلامه وما تعرَّض له من خذلانٍ علقمي .. رحل وترك رفيق دربه - عوض - يبكي عليه ويتجرّع علقم الخذلان، وربما تركه يتساءل - مع الطيب صالح - عن هؤلاء الذين يُعادون نواميس الحياة الكريمة ويُشاقُّون الوجدان السليم ويمتصُّون خضرة الأشجار ويسرقون الكُحْل من المآقي، ولكن ما مِن مجيبٍ لتساؤلاته .. وإن كان ثَمَّةَ إجابات فهي أشبه بِصَمْتٍ ثرثار.