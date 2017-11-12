شقاوة الورل رجولو أربعة وبنجر على بطنو ّ!؟ ... بقلم: حافظ مهدى محمد مهدى
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لقد ظل معلمو التعليم العام بالنيل الأبيض فى مكابدة دائمة مع معظم الحكومات التى مرت على الولاية ولكن وضعهم فى ظل حكومة كاشا هو الأسوأ فقد كانوا فى السابق يتحدثون عن متأخرات أخرى ليس الراتب من ضمنها أما الآن فهنالك مشكلة فى صرف الراتب ذاته والسبب هو أن حكومة الولاية تقول هنالك من المعلمين من هم غائبون عن مواقع عملهم وأن صرف راتب شهر أكتوبر 2017م سوف يكون فى المدارس بواسطة لجان تكون لهذا الغرض وبدأت حكومة الولاية فى تكون اللجان بعد يوم 6 نوفمبر 2017م وأدت اللجان القسم ورفعت الأسماء للإيجازة من المستشار القانونى بالولاية وتمت الإيجازة ووصلت الشيكات إلى المحليات يوم الخميس 9 نوفمبر 2017م وقالوا لنا فى محلية كوستى إن الصرف سوف يبدأ يوم الأحد 12 نوفمبر 2017م بالمدارس عبر ثلاثة لجان ومدينة كوستى مقسمة إلى ثلاثة أجزاء وسوف يستغرق الطواف على المدارس على أقل تقدير أربعة أيام السؤال لماذا لم يكونوا اللجان قبل نهاية شهر أكتوبر 2017م علماً بأن فكرة اللجان كانت حاضرة بعد صرف راتب الشهر الماضى مباشرة ؟! والسؤال الثانى ماذا عن متأخراتنا الأخرى مثل منحة عيد الأضحى وعلاوة بدل اللبس وعلاوة بدل الوجبة وماذا عن إدخال علاوة طبيعة العمل داخل الراتب فقد أصبحنا نصرفها منفصلة أحياناً و أحياناً أخرى لا نصرفها مطلقاً نرجو من السيد رئيس مجلس الوزراء القومى الفريق أول ركن بكرى حسن صالح التدخل لصالحنا وإعطاءنا حقوقنا كاملة غير منقوصة وأن يصبح إعطاء المعلم حقه قانون واجب النفاذ وليس مسألة تقديرية والله أسأله التوفيق والسداد
حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الأساس كوستى موبايل 0121098670
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