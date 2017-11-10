من أين جاء هولاء؟والله العظيم ماعارف .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى
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(1) القدس عربية.ولن تصبح عبرية.مهما تكاثر المطبعون .وهرولوا وحجوا الى حائط المبكى. (2) زمان كانت السلحفاة. الافضل أبو القدح.كان ابطأ الكائنات الحية.ينافسه اليوم وبشدة .كل مسئول.تجده أخر الحضور..الى مكان وقوع المصيبة او الكارثة. (3) قال لى كرامة لله يا أستاذ.وربنا يبعد عنك اولاد الحرام..اخرجت له جنيه.مسك الجنيه قلبه ذات اليمين وذات الشمال.ثم قال لى دا شنو يا استاذ انت قايلنا قاعدين نشحد ولا شنو؟ وجنيهك دى غير مبرئ للذمة.!!مسكين الجنيه السودانى حتى الشاحدين من الجنسيات الاخرى لا يقبلون به. (4) الاديب الكبير الطيب صالح.مات وفى نفسه سؤال من أين.؟ولم يجد الاجابة عليه.فقد سأل الاديب. ذلك السؤال الفلسفى من أين جاء هولاء؟والله العظيم ياعمى الطيب إحنا ذاتو ماعارفين. وإستيقظنا الصباح وجدناهم قاعدين كدا.زى العمل الردئ.ويبدو أنهم إستمرؤوا (الشغلانية ). وجابهم الزمان وعجبهم المكان.كما أُعجبهم (شديد) صبرنا عليهم.وكل يوم أتمنى أن اسمع من مرشحهم الدائم المشير البشير ان يقول (الدورة دى اخر دورة لى وتانى لو قربت منكم اكتلونى عديل)ّّ (5) لست بمحلل رياضى .او خبير رياضى.ولكنى مشجع ممتاز.فانا أرى لاعب الهلال المدعو السمؤل ميرغنى.يشبه.بل يتخذ من لاعب المريخ السابق والاهلى الخرطوم حالياً.اللاعب موسى الزومة قدوة ومثالا.وكلاهما يعكس الكرة امام المرمى كيفما إتفق.وللامانة السمؤل يتقن عكس الكرة فى رؤوس المدافعين.او فى رؤوس المشجعين.او حتى فى رأس الحكم.ولكنه يفشل فى إرسالها الى رؤوس اواقدام رفاقه فى فريق الهلال.اكيد العيب فى (الكدارة )او فى (الكورة) او فى (ارضية الملعب)!! (6) احدى الحكومات(دعك من الولاية التى تنتمى أليها)نجحت وبمرتبة الشرف .فى عودة صفوف الخبز من جديد.ومن يُرد شراء رغيفة.فعليه بالصف .والالتزام بالنظام.وياليت تلك الحكومة تنجح ولو بدرجة جيد.فتعمل لشعب ولايتها صفوف لشراء الكتب الثقافية. وذلك بإعتبار اونفترض أن تلك الحكومة سمعت بالحكمة التى تقول (ليس بالخبز وحده يحيا الانسان).بالمناسبة إنتو ذاتو خليتهو يحيا؟ولو بالكسرة دعك من الخبز؟ (7) جهلاً منى وتقصيراً كنت أحسب أن الاقتصاد السودانى.ينتمى الى المدرسة الكلاسكية. ولكنه لم يكن كلاسكياً.ثم حسبته ينتمى الى المدرسة السيريالية.فانكر آل واقارب سريال اى علاقة باقتصادنا.ثم حسبته ينتمى الى المدرسة التكعيبية.فذجرنى صاحب المدرسة كعب بن تكعيب عن هذا الجهل ..ثم إقتنعت وآمنت أن إقتصادنا ينتمى الى المدرسة العشوائية.بدليل أن السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء القومى الفريق ركن بل دولة الفريق (كما يقول المحلل السياسى الضخم امام محمد امام)ركن بكرى حسن صالح.يدعو لانشاء مدرسة جديدة للاقتصاد السودانى..وياسعادة (دولة الفريق) .المشكلة ليست فى المدرسة.المشكلة فى المنهج. والمدير.والادارة.فهذا الثالوث هو اس بلاء الاقتصاد السودانى. وما اسهل تغير وزراء الاقتصاد.فهل هذه التغيرات المتكررة حلت مشكلة الاقتصاد.؟ (8) نحن الشعب السودانى.الذى (يعض)حجر الرموت كنترول وباقى انواع حجارة البطارية. (يعضها)وكأنه يمنحها قبلة الحياة.لكى تستمر لبعض دقائق.فهذا الشعب ايضا سيعض على حريته وكرامته وإنسانيته بكل نواجذه.بل سيعض الايدى التى تمسك باحلامه واماله وامانيه. وتريد ان تجعلها هباءا منثورا..واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين. /////////////////