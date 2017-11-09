مزاهر أزهرت وأينعت في أيوا لا في مقاصر .. بقلم مهدي زين
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ضجت وسائل الإعلام والأسافير فجراً هنا ، وعلت الزغاريد لأول مرة في تظاهرة سياسية أمريكية ، معلنة فوز المهندسة مزاهر صالح الأمريكية ذات الأصول السودانية ، بمقعد مجلس مدينة أيوا كأول سودانية تتقلد هذا المنصب بعد حملة قادها أعضاء الحزب الديمقراطي بمهارة .
لا شك أن مزاهر تتمتع بمزايا ومؤهلات ومقدرات هائلة أقنعت الحزب الديمقراطي بتقديمها كمرشحة له لهذا المنصب ، وقد حصلت على ٥٥٧٣ صوتاً بنسبة ٧٧٪ من مجموع الإصوات مما يعني أن فوزها كان كاسحاً وأنها تُحظى بدعم واسع من كل طبقات المجتمع ، حيث تعهدت طوال حملتها بالعمل على تحقيق الأجور المجزية والسكن المناسب .
وقد ظهر هذا الدعم الواسع لمزاهر من خلال التبرعات التي جمعتها لحملتها ، فقد كانت تهدف الي جمع ٧٠٠٠ دولار ، ولكنها تمكنت في الواقع من مضاعفة المبلغ وجمعت ١٤٥٠٠ دولار ، وتضمنت التبرعات مبالغ صغيرة لم يتجاوز بعضها ال ٥ دولارات . وبلغت جملة المبالغ المصروفة على الحملة ٩٣٠٠ دولار ، وتبقى مبلغ ٥٢٠٠ دولار .
مزاهر جاءت الي أمريكا في عام ١٩٩٧ تترنح من ثقل المعاناة في السودان مثل كل أبناء وطنها ، ثم شقت طريقها بنجاح وغيرت مسارها التعليمي من المجال الهندسي الي المجال الطبي ، وانتقلت من ولاية فرجينيا الي ولاية أيوا التي حققت فيها حلمها وكتبت فيها تاريخاً بأن أصبحت أول سودانية أمريكية تُنتخب الي مجلس مدينة أمريكية لتتحدث عنها وسائل الإعلام والأسافير بكثافة .
لو ظلت مزاهر في مقاصر الي يومنا هذا لما سمع بها أحد غير أهل مقاصر ، وقليل من زملائها في الدراسة والعمل إن وجدت وظيفة ونجت من سيف الصالح العام والتمكين . كثيرون مثل مزاهر بكثافة سمك الساردين قذفت بهم الجامعات السودانية الي معترك الحياة فظلوا داخل السودان بلا وظائف ، منهم من قضى نحبه ، ومنهم من تعلق بمهنة هامشية ، ومنهم من ظل عاطلاً ، ومنهم من ابتلعته البحارمهاجراً في أرض الله الواسعة ، ومنهم من احتضنته المنافي وبلاد الغربة ، ومنهم من باع نفسه ودينه بعرض زائل فركب موجة الإنقاذ وولغ من آسن شرابها وتقلب معها في مراتع الحرام .
لو كانت مزاهر في مقاصر لم يكن لها أن تحلم بالفوز في أي مجلس محلي الا إذا كان خلفها حزب المؤتمر الوطني بجيوشه ومليشياته التي تقوم بتزوير سجلات الناخبين ، والإدلاء بأصوات الموتى ، والتصويت بأسماء أبناء دولة الجنوب الذين غادروا الي دولتهم الوليدة .
لو كانت مزاهر في مقاصر لم يكن لها أن تحلم بأن تدير حملتها الإنتخابية بنزاهة بمبلغ ٩٣٠٠ دولار ، لأن سماسرة كثيرين وبائعي أصوات سينهبون منها أضعاف هذا المبلغ ، ولن يُرجع لها أي أحد مبالغ متوفرة بعد نهاية الحملة ، بل سيمطرونها بفواتير الشطة والفول المدمس بمليارات الجنيهات ويطالبونها بتسديد هذه الفواتير ، وعليها أن تصدق وتدفع !
لو كانت مزاهر في مقاصر لاشترط عليها حزب الرئيس أن تلتزم بأن تبصم طائعة على كل قرار يتخذه المجلس الذي تُنتخب له دون إبداء أي معارضة على هذه القرارات الفوقية التي تأتي جاهزة من جهة عليا هي التي بيدها كل شيئ !
لو كانت مزاهر في مقاصر لحلَّ الرئيس المجلس الذي انتُخبت له ان هي أبدت أو غيرها أي معارضة لسياسة حكومته ، لا يهمه في ذلك نائب أو ناخب أو دستور !
رأت أمريكا في مزاهر مقدرات ومزايا وطاقات هائلة لم يرها فيها وطنها الذي أمضت فيه طفولتها وزهرة شبابها ، ووجدت مزاهر في أمريكا تعليماً مبذولاً لكل من أراد ، وحرية لا يصادرها ديكتاتور ، وعدلاً تتساوى فيه الفرص ، فأزهرت وأينعت وحققت ما أرادت .
لن يقف هذا المدُّ على الجيل الأول هذا ، فالجيل الثاني الذي ولد هنا وترعرع هنا ودرس في أرقى الجامعات هنا ، قادم بقوة يحلم بأن يكون منه عُمد المدن ونواب البرلمانات والسناتورات وحكام الولايات والرؤساء في بلاد لا يظلم فيها أحد .
وختاماً سيذكر هذا الجيل الثاني والأجيال التي تليه أن مزاهر صالح كانت قنديلاً شديد الوضاءة أنار لهم الطريق ، وأنها كانت حقل أزاهير عم كل مدن البلاد الأمريكية . Mahdi Zain
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