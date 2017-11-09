وجه يهوذا الأوروبي: لماذا خطة الاتحاد الأوربي لمكافحة الهجرة المعروفة باسم عملية الخرطوم خاطئة جداً على عدة مستويات .. بقلم: أمجد فريد الطيب

التفاصيل نشر بتاريخ: 09 تشرين2/نوفمبر 2017 الزيارات: 14