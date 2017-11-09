إمتحان فساد .. بقلم: الفاتح جبرا

• ما هو أسرع هذه العناصر عرضة للفساد: • البيض • الباذنجان • المسؤول • الطماطم
• وزير جاء إلى العاصمة (بشنطة حديد) ثم اشترى منزلاً بـ2 مليون دولار علل كيف تمكن من ذلك؟ • جاتو ليلة القدر • مسح على مصباح علاء الدين • دخل في صندوق • ربح ليهو يانصيب
• متى برأيك يتم تقديم لصوص هيثرو للعدالة؟ • يوم الواقعة • يوم النشور • يوم البعث • يوم الحشر
• كم مرة قامت الرئاسة بإنشاء مفوضية لمحاربة الفساد • مرة • مرتان • ثلاثة مرات • ما تعدش
• بم تجب الاستعانة لمعرفة أين ذهب مبلغ الـ 38 مليون دولار التي خصصت لمصنعي السكر و (تبخرت)؟ • CIA • FBI • KGB • عوضية الوداعية
• برأيك لماذا لا تتصدع كباري بلدان العالم بعد سنوات قلائل من تشييدها؟ • لا توجد لديهم جقور • لا يوجد لديهم تماسيح • قاعدين يحوطوها • يقوم بتشييدها كفرة ملاعين
• قبعت بالميناء ثلاثة حاويات تحتوي على (مخدرات) توجد داخل جوالات ذرة شامي للتمويه وإذا قام (الإنتربول) بمخاطبة السلطات قبل تحرك هذه الحاويات من مكان تصديرها (ذاااتو) قبل عدة أشهر، أحسب النسبة المئوية لإفلات هذه العصابة من القبض؟ • صفر في المية • زيرو في المية • 100% • ألف في المية
• اشار تقرير المراجع العام الى أن «721» مليون جنيه مجهولة الجهة دخلت حسابات حكومة السودان عبر وزارة التعاون الدولي السابقة قبل تفكيكها، ولم تتبين أوجه صرفها في الأضابير الرسمية وفقاً لتقرير المراجع العام لسنة 2012م، وقد تبخرت كخيط دخان وفشل المراجع العام في تتبعها، برايك من يكون قد قام بهذه العملية غير المسبوقة عالمياً: - إبليس - الشبح - أرسين لوبين - شيطان الكباية
• قام ديوان الزكاة بإحدى الولايات بفرض عقوبة على بعض المنتسبين إليه الذين (إختلسوا) بعض المال العام وقد تمثلت العقوبة (لاحظ العقوبة) في حفظ سورة البقرة، ما هي إسم الرواية التي تم الحفظ بها: - رواية حفص عن عاصم -رواية الدوري عن الكسائي - رواية ورش عن نافع -كمان (المختلس) مالو ومال الروايات؟
• أذكر أسم لجنة تحقيق واحدة في إحدى قضايا الفساد (منذ 89) إنتهت من أعمالها وقامت بتحويل الملف إلى الجهات العدلية؟ • لا يوجد • مافي • يخربنا • لو لقيت دي دقني!
• أذكر تلاتة آيات قرآنية وحديثين شريفين ينهيان عن أكل أموال الناس بالباطل؟
• فيما لا يقل عن 50 كلمة تحدث عن التناسب الطردي بين حجم علامة الصلاة على وجه المسؤولين وكمية أموال الحرام التي يلغفونها
• بين مستعيناً بالمنطق والدين أيهما أخطر على المجتمع: مسؤول لهط مليون دولار أم فتاة تلبس بنطالاً محذق؟
• أشرح المثل السوداني الشعبي: (الما شفتو في بيت أبوك بخلعك) مستعيناً بالأمثلة الحية (وما تنسى شنط الحديد)
• قام مسؤول بلغف مبلغ من المال العام فإذا تحلل من نصفه وقام بشراء مبنى بماليزيا بنصف المبلغ المتبقي، ووضع بقية الكاش في حساب كوديعة في بنك بأرباح تراكمية قدرها 15% في العام، وتحصل بعد ثلاثة سنوات على مبلغ ثلاثة عشر مليون وخمسمائة وخمسون ألف دولار (رأس المال+الأرباح)، أحسب: • المبلغ الكلي الذي تم لغفه • المبلغ المتحلل منه • ثمن مبنى ماليزيا • مبلغ الوديعة • ما ينتظره من عذاب
• إستورد مسؤول عدد 600 باص مستعمل بعد إعادة تأهيلها (عمرة وسمكرة وبوهية) بفرض أنها جديدة فإذا كان الواحد من هذه الباصات قد قطع داخل الخطوط الداخلية للصين 900 ألف كيلومتر، أحسب العمر الإفتراضي لكل باص بعد تشغيله هنا (بالأيام طبعن)!
• وفقاً للمؤشر التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014، فقد حل السودان ضمن أكثر الدول فساداً (ولم تكن أفسد منه) إلا الصومال وأفغانستان اللتين لا تتوفر بهما أي أنظمة ثابتة، وكوريا الشمالية. أحسب المركز الذي أحتله السودان علماً بأن مجموع الدول هو 176 دولة؟
• جاء في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ، تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا "، أشرح معنى ما جاء في الحديث مدعماً إجابتك بالإسم الثلاثي للشريف الذي نقصده !!
السكوت علامة الفساد: أخبار إنتهاء التحقيقات مع الدبلوماسي المتهم بالتحرش شنووووو؟