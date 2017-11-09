مؤتمر البيولوجيا الجزيئية بالإمارات يكرّم البروفسير معز عمر بخيت
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كرّم مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الرابع للبيولوجيا الجزيئية البروفسيور المعز عمر بخيت المدير التنفيذي المؤسس لمركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي وعلوم المورثات و الأمراض الوراثية، وذلك أمس الأول الأحد في ختام أعمال المؤتمر الذي عقد مركز المؤتمرات بجامعة زايد فرع أبوظبي عقب أربعة أيام من الجلسات العلمية وورش العمل المتواصلة التي شارك فيها نحو 800 عالم وباحث من 40 دولة وسيعقد المؤتمر دورته المقبلة 2018 في الاردن ودورة 2019 في البحرين ودورة 2010 في العراق.
وتم تكريم البروفسير معز عمر بخيت في هذا المحفل الكبير تقديرا لاسهاماته المشهودة في مجالات البحث العلمي المختلفة، والتي أثمرت عن عدد من الاختراعات العلمية المعروفة لدى العاملين في مجالات الطب المختلفة، وفوزه بالعديد من الجوائز العالمية عبر بحوثه التي نشرها أهم الدوريات العلمية في العالم. و تم في الحفل الختامي توزيع جوائز عن أفضل بحث قُدِّم إلى المؤتمر وأفضل ملصق بحثي لعدد من الباحثات المشاركات حيث كان الفوز في جميع الفئات المتنافسة للنساء من مختلف الدول العربية.. كما كرم أعضاء اللجنة العلمية الذين قاموا باختيار الأبحاث المشاركة في المؤتمر وتنظيم أجندته. و قدم سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية في كلمته بالحفل الختامي الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي على دعمه للمؤتمر ورعاية سموه المتواصلة للتعليم الطبي المستمر التي تهدف إلى تطوير الأداء المهني للقائمين على قطاع الرعاية الصحية والبحث العلمي والتي تعد أحد أهم أنشطة الجائزة التي تعزز مساعيها نحو إرساء مبدأ التميز الطبي. وأكد سوقات حرص الجائزة علي دعم كل ما من شأنه الإرتقاء بالقطاع الصحي داخل الدولة وخارجها من خلال دعم المؤتمرات الطبية الهادفة وتكريم المتميزين في قطاع الرعاية الصحية ودعم أنشطة التعليم الطبي المستمر والبحث العلمي في المجال الطبي بصفة عامة وبحوث الأمراض الوراثية بصفة خاصة. وأشاد الدكتور فارس هواري عميد كلية العلوم الطبيعية والصحية بالمستوى العلمي والأكاديمي الرصين للأبحاث والمناقشات التي سادت المؤتمر منوهاً بالأثر الإيجابي الذي ستحققه في تقدم صناعات الأدوية ومكافحة الأمراض والوقاية منها، فضلاً عن تعزيز حركة البحث العلمي وتنميتها في المنطقة. وأعرب د. براء الحاج حسين رئيس جمعية البيولوجيا الجزيئية عن شكره لجائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية ودعمها للمؤتمر ولجامعة زايد لاستضافتها فعالياته في مركز المؤتمرات بفرعها بأبوظبي ووجه الشكر للمشاركين من فلسطين والعراق لحرصهم على المشاركة في المؤتمر .. وقد فازت بجوائز الدورة الحالية للمؤتمر كل من: د. دعاء أبو العلا و د.زينب رشيد و د. عروب الحميدي و د. سوسن محمد كريم و د. دانية عبد الحميد و د. رشا دولان و د. هنا حمد و د. منار الفهام.
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