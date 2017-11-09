ابكِ يا و طني الحبيب .. بقلم/ محمد حسن فرج الله

هنالك قاعدة ادارية مشهورة مفادها (إذا طالب الموظف بمزايا اضافية إسحب منه بعض الحقوق و ارجعها له بعد مدة و اعطه احساس الانتصار وسينسي مطالبه القديمة)
لا أدّعي أن هذا يشابه ما يجري في دولتنا المنكوبة، ولكني أزعُم ان هذا ما يحصل فيها بالضبط وانا أري موجات الفرح الغامرة تجتاح وسائل الاتصال الاجتماعي احتفالاً برفع عقوباتٍ ما كان لها أن تكون أصلاً لولا أن ابتلي الله هذه البلاد بقوم لا يحسنون الإ صنع الأزمات ثم اذا هم يحتفلون بانفراجها علي ايديهم غير عابئين بالحقيقة المرة المتمثلة في الرجوع الي المربع الأول و كأنهم يحققون أمنية المواطن البسيط الحصيف ( رجّعونا محل ما انقذتونا )
ابكِ يا وطني الحبيب و كيف لا تبكي و الامم من حولك تحلم بالصباح الزاهي و تخطط لغده الزاهر و انت تتقاصر أحلامك أن تتخطي تمني عودة أمس فارقته خطاك قبل ثلاث عقود!
ابكِ يا وطني الحبيب فالقائمون علي الأمر فيك يعيدون عقارب زمنك الي ما كانت عليه قبل عقد من الزمان دون أن يندي لهم جبين ثم يحتفلون بذلك و كأنه إنجاز لم يسبقهم عليه أحد من العالمين!
ابِك يا وطني الحبيب فالذين وزعوا السلاح و فرقوا أهلك شيعاً و تفاخروا بذلك يحتفلون بجمع السلاح ذاته و كأنه فتح جديد!
ابِك يا وطني الحبيب فالشجرة الملعونة ما زالت تطرح ثمارها الكاذبة و لا زالت العيون الجائعة تسرج نار الترجي علي وعد الحصاد!
ابكِ يا وطني الحبيب وكيف لا تبكي و (رفع العقوبات) لم يزدنا الإ شقاءً و لم يزِد (الدولار) إلا خبالا!
ابكِ يا وطني الحبيب فالباكين عليك ضاعت أصواتهم في ضجيج الزيف و شرِقت أعينهم بالنحيب.