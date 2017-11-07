هذا ما أوصلنا اليه دواعشنا !! .. بقلمم: عصام جزولي
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* وزير الصحة بولاية الخرطوم :- 30% من الطلاب بولاية الخرطوم يعانون من أعراض الامراض النفسية ؟؟!!
*ديوان الزكاة :- 56% نسبة الفقراء والمساكين فى ولاية شمال كردفان ؟؟!! *الحركة الشعبية تعتمد حق تقرير المصير لجميع الشعوب السودانية ؟؟!! *وزارة الخارجية تحقق فى اتهام أحد دبلوماسييها بالتحرش الجنسى بسيدة أمريكية داخل أحد البارات ؟؟!! *تراجع الجنيه أمام الدولار بعد أسبوع واحد من رفع العفوبات ؟؟!! * 15وحدة حكومية ترفض مراجعة حساباتها من قبل المراجع العام ؟؟!! *وزارة الصحة :- معدل الاصابة بمرض السرطان بلغ 1000 حالة شهريا ؟؟!! *وزارة الصحة :- تزايد حالات الفشل الكلوى بالبلاد ؟؟!! * أسر فقيرة تسلم أطفالها لدار المايقوما ؟؟!! * الامم المتحدة :- معدلات سوء التغذية لدى الاطفال فى السودان هى الاعلى عالميا ؟؟!! * مستشفى الاورام بمدنى بحزر من نقص كبير فى العلاج الكيمائى بينما الرئيس يتبرع بعشرين مليون دولار لبناء مستشفى بجيبوتى ؟؟!! * وزير الصحة بولاية الخرطوم :- أكثر من مليون اصابة بسرطان الثدى سنويا ؟؟!! * القبض على امام مسجد بتهمة الاعتداء الجنسى على طفل ؟؟!! * تلف الذرة المخصص للفقراء والمساكين بديوان الزكاة بولاية القضارف بسبب سوء التخزين ووزيرة الشئون الاجتماعية تصف ما حدث بأنه ( قضاء وقدر ) ؟؟!! * 26% نسبة النجاح فى امتحان المعادلة وحالات غش و16 طالب أحرزوا (صفر) فى جميع المواد ؟؟!! * انتشار ظاهرة اغتصاب ألاطفال والتحرش الجنسى طال حتى تلاميذ المدارس على يد المعلمين وقد صرح الدكتور الجميعابى بأنك لو ربطت ابنك وراء ظهرك لن تستطيع أن تمنع الشواذ من الوصول اليه ؟؟!! * انتشار تجارة المخدرات وتجارة الاعضاء وأنتشار جرائم التزوير وغسيل الاموال ؟؟!! * استيراد 5 حاويات مخدرات وبيع خط هيثرو واستيراد 15 الف شتلة نخيل مضروبة والمتهمون لا يمكن الوصول اليهم ؟؟!! * ضبط اخصائى نساء وتوليد يجرى عمليات اجهاض فى عيادته بصورة غير قانونية وسجل اعتراف بأنه أجرى 15 الف عملية 90% منها لطالبات جامعيات والبقية لنساء مغتربين ؟؟!! * انتشار ظاهرة ضبط الشبان والشابات فى أوضاع مخلة داخل الشقق المفروشة ؟؟!! * زيادة معدلات الاخطاء الطبية وتخصيص نيابة للتصدى لذلك ؟؟!! * امتلاء السجون بالمحبوسين بمادة يبقى لحين السداد ؟؟!! * وزارة الصحة :- ارتفاع نسبة التردد اليومى لمرضى القلب بالخرطوم الى 700 حالة فى اليوم ؟؟!! * الاساءات بالالفاظ وفحش القول ظاهرة جديدة تهدد المجتمع السودانى ؟؟!! * الاعدام لشاب اغتصب شقيقته ؟؟!! * القبض على رجل بتهمة اغتصاب زوجة ابنه ؟؟!! * النائب الاول ورئيس مجلس الوزراء :- كلنا عايشين ظروف صعبة ونعمل شنو فى الفترة القصيرة دى ؟؟!!* * نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان :- ثلاثة أرباع الشعب فقراء ولا بد من معالجات وليست شعارات ؟؟!! * 105 % نسبة الزيادة فى اسعار الادوية ؟؟!! * وزير العدل وصلتنا 1426 شكوى من المواطنين ضد الحكومة وأجهزتها فى المركز والولايات ؟؟!! * ولاية الخرطوم تتعهد بأقامة مستشفيات خاصة للمشردين المصابين بأمراض نفسية ؟؟!! * امام مسجد يغتصب طالبة جامعية تحت تأشير المخدر والمحكمة تدينه وتحكم عليه بالسجن 10 سنوات والرئيس يطلق سراحه بعد شهرين بأسم ( العفو) ( عطاء من لا يملك لمن لا يستحق ) ؟؟!!
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