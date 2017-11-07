المشير السودانى يتفوق على المشير المصرى!! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

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(1)
المغفل المتعلم أسوأ من المغفل الجاهل..وما أكثر المغفلين المتعلمين المتواجدين فى كثير من احزابنا بل(احزاننا)السودانية.ماعلمنا من أسماءها.ومالم نعلم. (2) فى الدول الشمولية .المتهم برئ حتى...يتم ضربه ضرباً مبرحاً.وينال صنوفاً من التعذيب.حتى يعترف بجريمة لم يرتكبها. (3) لكل ثورة تاريخ إنتهاء صلاحية.فقد إنتهت ثورة أكتوبر الى ذكريات.وتفرقت ثورة مايو الى كيانات منسية.واليوم ثورة الانقاذ الوطنى راحت شمار فى صورة. مجلس اعضاء الثورة.وأين هم الآن اعضاء مجلس قيادة الثورة؟والاجابة منهم من قضى نحبه.ومنهم من ينتظر.ومنهم من تبدل وتغير.ومنهم من صار نسياً منسياً. ومنهم من يستجدى اى (شغلانية)بعد ان أغلقت فى وجهه كل سبل العيش. (4) يقولون فلان فنان شاب على الطريق....وبعد الاستماع الى صوته الرائع.وكلماته الركيكة. نُكمل العبارة وتقول.وبكل صوت مشحون بالاسف والاسى .فنقول فنان شاب شب على الطريق الخطأ.ومن شب على الخطأ شاب عليه.و كم من الاصوات الجميلة. أضاعت نفسها مع سبق الاصرار والتعمد.وذلك بإدمانها على أداء تلك (الاغنيات)التى يطلقون عليها.صفة هابطة. (5) كثير مانسمع عن إتصال هاتفى تم بين الرئيس الامريكى ترمب وبين احد الرؤساء او الحكام او الملوك او الامراء.والسؤال من هو الذى يقفل الخط اولاً؟ويرمى التلفون فى (وش) الاخر؟الشئ المؤكد ان الرئيس ترمب وباعتباره اهوج وعديم اصل.وقليل فصل. هو من يُسارع ويقفل الخط.ويرمى بالهاتف فى (وش)الاخر!! (6) من القى سيدنا يوسف فى الجب.هم إخوته.ومن أدخل الدكتور حسن الترابى السجن هم إخوته.ومن أدخل السودان وشعبه فى هذا الجب هم أخوة الترابى..ومن ادخل أو شرد المعارضين السودانيين هم ايضاً اخوة الترابى.ونستنتج من هذا أن كرسى السلطة لا يقبل القسمة على اثنين.وأنه لا يوجد حزب او حركة تتفق على قلب رجل واحد. (7) مكافحة الفقر.ومكافحة الامراض.وعلاج المرضى.هذه الاعمال بالضرورة هى من اعمال الحكومة..فلماذ تتضايق الحكومة وتركب(وش بل اوشاش)لكل من يحاول أن يساعدها فى تلك الاعمال.وكم من المنظمات الانسانية قامت الحكومة بايقافها؟ ولو ما وراك حاجه ياعزيزى القارئ.فأجلس وأحسب عدد المنظمات والجهات التى منعهتا الحكومة من العمل فى اى مجال إنسانى؟ (8) من حق الرئيس المصرى المشير الى خراب الاراضى المصرية .والرئيس المنقلب على الشرعية الديمقراطية.من حقه أن يفخر ويُفاخر ويقول (ماعندناش حقوق انسان.ماعندناش تعليم جيد.ماعندناش صحة جيدة.وماعندناش,الخ الخ)ويواصل السيسى المشير فيقول(خلوا بالكم ..عندنا كبارى)!ويحق لمشير دولة السودان ان يرد فخر السيسى بفخر اعظم منه مصيبة واكبر منه كارثة.فيقول(إحنا ماعندنا حقوق انسان.وماعندنا تعليم كويس.وماعندنا صحة جيدة.)ثم يأخذ نفساً عميقاً وتقول (إحنا ماعندنا كبارى اصلاً)وايها السيسى.هل عرفت الآن من هو اكثر منك فخراً وإفتخارا؟ (9) لا خير فى كثير من مؤتمرات ولقاءات حزب المؤتمر الوطنى.والتى ليس فيها أمر بمعروف او نهى عن منكر او إصلاح بين الناس او اصلاح حال العباد والبلاد.او إقامة شرع من الدين.ونهاية مؤتمراتهم هى بداية مؤامراتهم.على العباد واالبلاد. (10) الرأى قبل شجاعة الشجعان.هو أول وهى المحل الثانى..فإذا هما إجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان..واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين.