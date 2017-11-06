لاتجعل من إبنك شخصاً عاق وظالم !! .. بقلم: حافظ مهدى محمد مهدى
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لاشك أن الشرائع السماوية قد نظمت كل دروب الحياة للناس لكى تكون تسير الحياة بالصورة المثلى من حيث ترابط المجتمع بصورة عامة والأسرة بصورة خاصة ومن المسائل التى نظمها الشرع حق الأبناء فى مال أبيهم فى حياته وبعد مماته ولايحق لأى أب أن يمنح ماله أو ممتلكاته لأحد أبناءه ويحرم الباقيين ولكن الشرع أعطى الشخص الحق فى أن يهب ثلث ماله فقط ولكن هنالك من الأباء من يكتب كل ممتلكاته لأحد الأبناء بحجة أنه الأحرص على أموال الأسرة أو لأنه يريد حرمان الباقيين من الميراث ففى كلا الحالتين يصبح حق الأبناء مرهون بعدل ورحمة الأخ المالك بعد وفاة الوالد ولكن القصة التى سوف أرويها لكم هى لأب كتب منزله الوحيد لأبنه الوحيد وأخرج أبنته من ذلك بحجة أن الولد أولى بالمنزل من أخته التى تزوجت ولكن الولد بعد أن زوجه والده وأصبحت له أسرة رأى أن والده والدته أصبحا يمثلان عليه عب ثقيل لذا قرر طردهما من المنزل وبالفعل نفذ الفكرة وطردهما من المنزل وتوجها صوب الخرطوم خوفاً من نظرة المجتمع وسكنا فى منزل بالإيجار هناك وذهب الوالد إلى السوق باحثاً له عن عمل بعد تركه لعمله فى كوستى وبدأ الأب يكابد الحياة من جديد وإبنه لايعبء لذلك !!
حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الأساس كوستى موبايل 0121098670
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