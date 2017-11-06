الرئيس الثعلب!! .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى

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(1) الشفافية فى الدول النامية.نبات بطئ النمو.واحياناً لا ينمو إطلاقاً. (2) كأس الدورى الممتاز.او كأس السودان.هو الكأس الذى لا يُحاكم رافعه. او حامله.او المحمول اليه. (3) نشهد لحكومة المؤتمر الوطنى.انها تبذل وتُسخر كل جهودها.من اجل حل مشكلة دولة جنوب السودان..وياليتها ايضاً تبذل وتُسخر كل جهودها من اجل حل مشاكل شعب دولة السودان الشقيق..وأُولى القربى اولى بالمعروف.. (4) لماذا يضع بعض اصحاب الصحف الخاصة.صورهم الملونة .الانيقة. فى الصفحة الاولى؟بالتاكيد لانهم مغمورين!!وأتمنى ان تغيب صورة السيد الهندى عزالدين.يوما واحد فقط لا غير. من الصفحة الأولى. (5) اذا مد الله فى اعمارنا.وأعلن السيد عمر البشير ترشحه لدورة رئاسية جديدة. وبضمير خال من الحقد الاسود.اقول ان (المشير)البشير.يريد ان يصبح(عميد) الانظمة الشمولية.فى الدول العربية والافريقية. (6) بعد ثمانية وعشرين عاماً.من حكم المؤتمر الوطنى.أعتقد.بل لا أعتقد. أظن.بل لا أظن.بل اؤمن كامل الايمان.بان الشعب السودانى(نضج)بما فيه الكفاية.ولو(وكالعادة.)مامصدقنا .ومكذبنا.أسأل (الشواية)التى فى نص السوق.او أسأل شواية المؤتمر الوطنى. (7) تعلم من النحلة النشاط والتعاون.ولا تتعلم منها لسع الناس.تعلم من النملة الادخار وحب النظام.ولا تتعلم منها قرص الناس.تعلم من حزب المؤتمر الوطنى.انه لاشئ نافع يمكن أن يقدمه لك.ولا تتعلم مه المن والاذى.والاساءة للناس. (8) قالوا أن السوق.ملعب ومرتع للشيطان(يبرطع فيه كما يريد)واليوم صار السوق ملعباً ومرتعاً.لتجارة وتُجار حزب المؤتمر الوطنى.الذين إزاحوا الشيطان من محله..وإحتلوها بجدارة وإقتدار.فالمؤتمر الوطنى صار شيخ شيطان بندر التجار.!! (9) يحكى أن احد الرؤساء الافروعرب.وكان يحمل كثيراً من صفات الثعلب المكار.زاره مرة. احد رؤساء دول الجوار..وأثناء جلوس الرئيسين معاً.دخل مسرعا أحد مساعدى الرئيس(الثعلب)وقال ياسعادة الرئيس الثعلب دخل الى حديقتك..فخرج جميع من كان جلوساً مع الرئيس.لمشاهد الثعلب.عدا الرئيس الضيف.الذى لم يحرك ساكناً.ولما رجع الرئيس الى كرسيه.سأل الرئيس الضيف لماذا لم تخرج معنا لمشاهدة الثعلب؟فإبتسم الرئيس الضيف.وقال أنا أتيت لمشاهدتك.والاستفادة من علمك وهديك.فماحاجتى الى ثعلب الغابة.؟ (10) الرئيس عبدالفتاح السياسى المنقلب على الشرعية الديمقراطية.هو رئيس (مقلد) وليس رئيس(مبتكر.).فنحن أول من (إبتكر) قصة وحكاية الصناديق.فقد كانت لنا صناديق عدة.نذكر منها.صندوق دعم الشريعة.صندوق دعم ترعتى كنانة والرهد. صندوق(الختة)واليوم الرئيس(المقلد)السيسى.يأخذ منا الفكرة.وينشئ صندوق تحيا مصر.وكيف تحيا مصر؟وأنت تخنقها بهذا الشكل الفظيع؟ولما كان للناس هوايات عديدة.وانا هوايتى المفضلة هى جمع الصناديق الفارغة من المضمون. والفاضية من المال والذهب الذى تم جمعه.وصًرف فى غير ماجُمع له..فارجو شاكراً من الرئيس السيسى أن يتكرم علينا ويمنحنا الصندوق الفارغ.(بتاع تحيا مصر)ونضيفه الى الصناديق الفارغة التى بحوزتنا. (11) الى متى تعظ الناس.ولا تتعظ؟الى متى تزجر الناس.ولا تزدجر؟الى متى تدل الناس على طريق النجاة.وانت تمشى على خطى الطغاة؟فغباء الطغاة.هو اول شئ يقودهم الى الهلاك.واللهم فك اسر وحظر دكتور زهير السراج.والاستاذ عثمان شبونه.وعجل لهما بالنصر وبالفرج.وردهما سالمين غانمين الى القراء والمحبين.. //////////////////