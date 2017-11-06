النشرة داخل الدواء .. من المسؤول!!؟؟ .. بقلم: عوض فلسطيني
التفاصيل
الزيارات: 18
أشواق وأشواك.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
لكل دواء نشرة مرفقة بداخل الصندوق ، تحمل هذه النشرة تفاصيلاً في غاية الاهمية، فهي فضلاً عن توضيح مكونات المركب، دواءً سائلاً كان او (حبوب)، وطريقة الحفظ في المبرّد او درجة الحرارة والبرودة المحددة لذلك، هناك إرشادات اُخرى تتعلق بصحة المريض، بالغة الحساسية، وهي بلا شك محل جهل تام من المرضى!!؟ فقبل اسابيع كنت اعاني من أعراض الملاريا، وذهبت لمستشفى خاص، وبعد مقابلة الطبيب ، شكوت الأعراض المعروفة، صداع حاد ، تكسر في الجسم ،آلام بالمفاصل ، وكالعادة قرر الطبيب ،عمل فحص للملاريا وكريات الدم ... إنتهى.... ذهبتُ الى المعمل، لعمل الفحص اللازم ، وبعد ساعة عاودتُ الطبيب، نتيجة التشخيص،كانت ملاريا وكوريات الدم لا بأس بها ، فقال الطبيب ،(حنكتب) ليك (حبوب) للملاريا إسمها (coartem )ودي جرعة جديدة تحتوي على ,(٢٤) حبة، ٤ اولاً و٤ بعد ٨ ساعات ثم ٤ حبات كل ١٢ساعة لمدة ٤٨ساعة، ونصحني الطبيب بشرب سوائل كتيرة، وتمنى لي الشفاء ... إنتهى.؛ صرفتُ الدواء المحدد ،وتحت جبروت الملاريا بدأت تناول الجرعات كما هي ، بعد يومين أفقِتُ قليلاً ، ومع حب الإستطلاع فتحت النشرة الداخلية فوجدتُ العجب العُجاب،!! هناك اعراض ومضاعفات محتملة وهي الصداع والدوخة وفقدان الشهية وفقدان القوة والحمى والتوعك، وهذه مضاعفات عادية، معها اُخرى ربما تكون قاتلة لا يُأُخذ الدواء حال وجودها لدى المريض؟؟!! تسألتُ في نفسي، من المسؤول عن النشرة بداخل الدواء، لا قدر الله لو حصلت واحدة فقط من هذه المضاعات المذكورة ،هل هو الطبيب ام المريض؟؟!! لم اجد اجابة على هذا السؤال، وبالتالي احيله لوزارة الصحة لننظر بما نُفاد؟؟ بداخل النشرة كُتِب الآتي: لا يجب إستعمال الممزوج في الحالات الآتية، وهي في الغالب حالات ربما اودت بحياة من كانت بصُحبتهِ. اولاً : إذا كُنت تعاني من فرض التحسس للارتيميثر والليموفانترين او كلاهما، والتي غالبا ما تتمثل في انتفاخ الوجه او الفم ، ثانياً : مشاكل التنفُس طفح جلدي او اي من اعراض الحساسية الاخرى، ثالثاً: في حالة الملاريا الحادة التي تُصيِب اجزاء من جسمك مثل الرئة والدماغ والكُلي، رابعاً إذا كنت تعاني من مشاكل قلبية مثل عدم إنتظام ضربات القلب وسرعة او بطء ضربات القلب او اي من امراض القلب المُزِمنة، خامساً: تاريخ الموت الفُجائي في العائلة ( الاب،الام، اخ، اخت، جد ،جدة ) نتيجة لمشاكل في القلب او اصابة بامراض القلب منذ الولادة ، سادساً: إذا كُنت تعاني من نقص او انخفاض الماغنسيوم والبوتاسيوم في دمك.!!! اما بالنسبة للنساء يجب الامتناع عن الرضاعة في حالة إستعمال الدواء ومعاودة الرضاعة بعد مرور ٢٨ يوماً على الاقل من تناول آخر جُرعة من الدواء،!!؟؟ ما احتوته هذه النشرة من ممنوعات هي أسئلة من المفترض تُسأل للمريض من قبل الطبيب اثناء تشخيص المرض وكتابة الدواء، وهناك ادوية ربما تكون لها ردّة فعل مُباشرة اكثر حساسيةً مما ذُكر، وربما تنُاولها بهذه العفوية قد يؤدي للوفاة، فهل ستدخُل هذه الوفاة في باب الاخطاء الطبية، ولا ببساطة نقول رحم الله الفقيد، !!؟؟ أشواق كل عليلٍ في صِحة عاجلة يدفع من اجِلها كل ما يملُك، فكم تسببت أشواك الجهل بخطورة مثل هذه الاشياء، وتهاون الاطباء وغفلتهم في موتٍ بدمٍ بارد ورحم الله موتى المسلمين.. //////////////////