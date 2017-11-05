الصراع الخفى المعلن ـ الإنقاذ ـ ما بين البقاء والاستخلاف .. بقلم: أ.علم الهدى أحمد عثمان
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( لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) تذييل لأنه أفاد عموم الآجال فشمل أجل الإتيان بآية من قوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وذلك إبطال لتوهم المشركين أن تأخر الوعيد يدل على عدم صدقه . وهذا ينظر إلى قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب فقد قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء الآية . وإذ قد كان ما سألوه من جملة الآيات وكان ما وعدوه آية على صدق الرسالة ناسب أن يذكر هنا أن تأخير ذلك لا يدل على عدم حصوله ، فإن لذلك آجالا أرادها الله واقتضتها حكمته فترجأ لحين أتيان أجلها المحدد كتابا . والأجل : الوقت الموقت به عمل معزوم أو موعود على وجه التحديد لا يقدم ولا يؤخر ولا يبدل عبر (تغيير الجلد ) استنساخا مفضى إلى مسخ الحقيقة والطبيعة متنافيا مع الواقع . بما يؤكده قوله تعالى : ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . بعد هذا التقديم الذى قصدنا به الإطلال من خلال النافذة الدينية سيما أن هؤلاء (سدنة الإنقاذ) تراهم بما هو مخالف لأفعالهم متدثرون بثياب الدين والدين منهم براء . فإلى جوهر الموضوع : (الصراع الخفى المعلن ـ الإنقاذ ـ ما بين البقاء والاستخلاف):ـ أولا :ـ إن الرئيس البشير وأشياعه (مجموعة البشير وبكرى ) مكثوا في سدة الحكم ما يقارب الثلاثة عقود من الزمان ثم يطمع على ذات سدة الحكم أن يزيد إثر البقاء في العلن . ثانيا :ـ في منحى آخر تجيئ (مجموعة نافع وابن عوف والجاز) ووضعيتهم من البقاء إثر الخفاء .. أو الحراك خلف الكواليس إذن ماذا يريدون ؟.هل هم يتطلعون للاستخلاف على سدة الحكم بأي كيفية وبأى ثمن ؟؟!!.ومن سيكون الضحية أو الضحايا وقتئذ ؟.. حتى نفضل نتغنى : والنهر ينضح بالدماء .... ما معروف وقتها عماهية كونها طاهرة على غرار دماء كررى التاريخ أم فاسدة على نسق دماء كافورى والمنشية ونحوها ذات الصلة . ثالثا :ـ جماعة الحركة الاسلامية تجدهم بين هذا وذاك قد زجوا بأنفسهم في سوح السياسة صراعا وحراكا وعراكا وهى سوح ليست سوحهم بما أضاع مبادئهم الأساسية وتاهت بوصلتهم الدعوية وإثر ذلك لا لموا في السياسة ولا تمكنوا من المساك بنهج الدعوة الاسلامية وحيال ذلك تجدهم أضاعوا أكثر مما أبقوا . رابعا :ـ يأتى في خضم ذلك ثمة صراع خفى مغاير أي صراع الميليشيات (التابعة لبعض قيادات الإنقاذ النافذة) وهو صراع غير معلن وإذ لا بد ولو بعد حين ليطفو على السطح ليصبح صراعا علنيا . خلاصة القول : إن جميع ما تقدم قد استنفذوا صلاحيتهم ولا يصلحون سائر اليوم أن يكونوا حكاما للسودان لا جماعات ولا فرادى ولا ينفع استخلاف من لدنهم ولا تغيير جلدتهم ولا أنماطهم ولا أساليبهم الفاسدة التى ما عادت تجدى نفعا لا للوطن ولا المواطن ولا الجيران لا على المحيط العربي ولا الإفريقى ..سيما أن أفراد الشعب السودانى الغلبان وسائر الجيران قد سئموا ومقتوا هؤلاء إبان فترة حكمهم سيما الآيلة للإنتهاء بتسارع فائق تجري لمستقر(نقطة إنتهاء ـ أجل ) لها ذلك تقدير العزيز العليم .. بما ينم عن إنتهاء أجل حقبة زمنية سوداء مرت على تاريخ السودان الحديث .. قط ليست لها سابق مثيل .. تجربة حكم فاشلة بكل المقاييس والمعايير فالتذهب أدراج الرياح وإلى الجحيم غير مأسوف عليها . وعليه فإن محاولات البعض منهم الذين يتطلعون لتغيير جلدتهم أو ألوانهم خداعا وإيهاما للآخرين كي يستخلفوا على سدة الحكم .. ستظل محاولات يائسة وبائسة لا تنطلى غلى أذهان العارفين والمدركين . الدين النصيحة .. الدين المعاملة .. أى من أحسن معاملة الناس فهو على نهج الدين ومن أساء معاملتهم فقد خالف تعاليم الدين .. والحق يقال فقد خالفتم تعاليم الدين من كل الوجوه بسبب اساءة معاملة البنى آدمين .. وعليه وإسداءا للنصج لكم أخلوا سبيل حكم الناس وإذهبوا بما حملتم للقاء رب الناس (فملاقيه ) في يوم تشخص فيه لأبصار لله الواحد القهار .
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