الجالية السودانية بلندن تكرم الأستاذ علام .. بقلم: محمد علي ـ لندن
التفاصيل
الزيارات: 43
في بادرة هي الأولى من نوعها قامت الجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن يوم الجمعة الموافق الثالث من شهر نوفمبر 2017م، بإقامة حفل تكريم للأستاذ التاج علام نسبة للجهود التي ظل يقدمها لأكثر من ثلاثة عقود للسودانيين والسودانيات المقيمين في لندن والزائرين لها. فقد استأجر مكتباً خاصاً لهذا العمل وفتح أيضاً بيته وقلبه للجميع. وكان السودانيون والسودانيات يلجأون إليه كلما طرأ لهم طاريء ليعرضوا عليه مشاكلهم سواء كانت قانونية أو حتى عائلية فكان يتلقاهم بصدر رحب ويرشدهم لما يتوجب عليهم عمله. تخرّج التاج علام من كلية الحقوق جامعة الخرطوم وعمل في النائب العام ثم وزارة المالية ثم الطرق والكباري ثم ابتعث لبريطانيا لدراسة قانون الضرائب ثم عمل في مكتب المشتروات بلندن ثم مديراً للحسابات بميناء بورتسودان. بعد ذلك استقر في بريطانيا. افتتح الحفل رئيس الجالية المهندس محمد الفاتح وقدم للندوة ثم فتح الباب للمتحدثين والمتحدثات الذين شكروا الجالية ومركز توتي وأشادوا بالدور الكبير الذي ظل يقوم به الأستاذ التاج علام وأجمعوا على سمو أخلاقه وتواضعه وخدمته لمجتمعه ووطنيته. وفي حديث الأستاذ علام شكر الجالية ومركز توتي وجميع الحضور وأوصاهم بالتعاون وترك الخصومات الشخصية وأن يتعايشوا بسلام دون خلافات سياسية أو جهوية وأن يهتموا بأمور الجالية خاصة النشء حتى يشبوا على الفضيلة. انتهي الحفل بدعوة الحضور الذين لم يسبق لهم التسجيل في الجالية للتسجيل فيها.