السودان في زمن العجائب .. بقلم: الطيب محمد جاده

في هذه اللحظات من الضجيج والفوضة السياسية عن الأوضاع في السودان وانجراف الشعب في مواضيع لا فائدة منها مثل قصة صاحبة الكوفير وغيرها من مسرحيات النظام لأشغال الشعب وصرفه عن مشاكل الوطن الأساسية وبهذه المسرحية الوهمية قد لا يكون هناك متسع لقراءة نقدية لما يجري ، أنّه حديث ماسخ بلا طعم وأنّ أي نقد بالنسبة إلى الحالة السودانية لن يتناول سوى انحرافات هامشية لا تؤثر على النتيجة الحتمية لما يجري علي ارض الواقع .
لكن إذا سمحنا لأنفسنا بالقراء النقدية وهو ما لن يؤثر على مسار الاوضاع السياسية المهلهلة بين الحكومة ومعارضيها، فسنجد الفشل قد يعصف بالدولة السودانية إلي مستنقع الضياع والتشتت ، ومعيار الفشل قائم على ابتعاد كل الأهداف الجوهرية عن المشكلة الحقيقية وهي نظام الإنقاذ . فشلت المعارضة على الرغم من توفر نوع من نضج الشرط الذي تجسد بإجماع شعبي على فساد الحكومة في كل المجالات، وحالة من عدم الرضى عن الأوضاع الاقتصادية السيئة في أوساط سكان الريف وأطراف المدن القاعدة الشعبية للنظام . إنّ سياسة المعارضة قامت على نفس سلبيات النظام وعنصريته وقبليته ، فالنظام والمعارضة كليهما سبب أنهيار السودان ، وهذا جزء من سياسة الكذب التي اتبعتها كلآ من الحكومة والمعارضة وفشلو فيها أيضاً، إذا حاولنا تصوير الصراع على أنّه بين السودانيين جميعاً والنظام، بينما هو في بعده الداخلي مبني علي اساس القبيلة والجهوية ان كان من النظام او المعارضة ، فان طابع القبيلة صار يلعب دورآ اساسيآ حتي خارج السودان . وإذا كان فشل المعارضة لاحقاً، فإنّ فشل النظام سابق لها ويتحمل إضافة إلى ذلك مسؤولية فشل معارضته ، وفي ظل ما يشهده السودان من فشل ، لسنا بحاجة الى تحليل الشواهد على فشل سياسات النظام جملة وتفصيلاً . إن تداعيات فشل ثنائية المعارضة الداخلية والخارجية و النظام لا تتوقف بينما يشهد السودان انهيار مدمر فحسب، بل إنّ الخطر الأكبر يكمن في أن يتحوّل السودان إلى دولة فاشلة وهي في نظري فاشلة بكل المقاييس ، لأن القبيلة في السودان هي فوق من الوطن والوطنية .
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