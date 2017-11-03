عندما يعمل مستعمر الأمس علي إطالة عمر النظم الإستبدادية لابد من ثورة شعبية .. بقلم: عبير المجمر (سويكت)

التفاصيل نشر بتاريخ: 03 تشرين2/نوفمبر 2017 الزيارات: 1